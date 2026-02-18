«Африка очень сильно растет. Она становится повторным направлением: люди, посетив Кению, хотят поехать в Танзанию или Южную Африку. Это очень возвратный континент. Жалко, что у нас пока только северная Африка охвачена прямыми авиаперевозками (Египет, Марокко, Алжир). Надеюсь, что у нас появятся свои прямые перелеты. Это, безусловно, увеличит интерес к континенту», — сказал собеседник НСН.

По данным СМИ, мировой туризм восстановился быстрее ожиданий: в 2025 году зафиксировано 1,5 миллиарда международных поездок, что обещает рекорд в 2026 году. В России за последние годы сильно вырос внутренний туризм, появились новые форматы размещения (хостелы, гостевые дома, кемпинги, глэмпинги), а туристические потоки перестроились из‑за пандемии и геополитических изменений — при том что правила гостиничных услуг в последний раз обновляли еще в 2020 году.

Ранее вице-президент РСТ Дмитрий Горин заявил в пресс-центре НСН, что в прошлом году число выездных путешественников выросло на три миллиона.

