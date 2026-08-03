В любой стране мира туристам лучше быть настороже: важно не носить с собой ценности и большое количество наличных денег, а также не гулять по неосвещённым районам, сказал НСН генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

Таиланд признает удар по имиджу страны как туристического направления в связи с убийством двух россиян в Паттайе, заявил глава МИД. Премьер страны Анутхин Чанвиракун распорядился принять дополнительные меры для обеспечения безопасности туристов. Один из задержанных по делу об убийстве молодых россиян в Паттайе оказался серийным убийцей. По данным газеты Thairath, речь идет о неоднократно судимом 43-летнем гражданине Таиланда по кличке Понг. Известно, что на счету Тханы Кыттхонга жизни как минимум пяти человек. Арутюнов отметил, что местные жители часто воспринимают российских туристов как очень обеспеченных людей.