«Денежные мешки»: Убийство россиян в Таиланде обрушит спрос среди туристов
Убийство россиян в Таиланде может повлиять на турпоток соотечественников в страну, однако в туристических местах всё-таки безопасно, если не искать приключения специально, сказал НСН Дмитрий Арутюнов.
В любой стране мира туристам лучше быть настороже: важно не носить с собой ценности и большое количество наличных денег, а также не гулять по неосвещённым районам, сказал НСН генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.
Таиланд признает удар по имиджу страны как туристического направления в связи с убийством двух россиян в Паттайе, заявил глава МИД. Премьер страны Анутхин Чанвиракун распорядился принять дополнительные меры для обеспечения безопасности туристов. Один из задержанных по делу об убийстве молодых россиян в Паттайе оказался серийным убийцей. По данным газеты Thairath, речь идет о неоднократно судимом 43-летнем гражданине Таиланда по кличке Понг. Известно, что на счету Тханы Кыттхонга жизни как минимум пяти человек. Арутюнов отметил, что местные жители часто воспринимают российских туристов как очень обеспеченных людей.
«Потенциально эта ситуация может повлиять на турпоток россиян в Таиланд. Сейчас там сезон дождей, поэтому турпоток минимален. В туристических местах абсолютно безопасно — если, конечно, не искать себе приключений. Если вы попадёте в неприятную компанию, нужно быть настороже. Так бывает не только в Таиланде — в России тоже. Лучше не ходить по неосвещённым районам. Во многих странах россиян воспринимают как состоятельных людей, практически как "денежные мешки". Такая преступность существует везде — даже в цивилизованной Америке, где, к слову, у многих есть оружие. Разве что в Монако вероятность преступления невелика: там высокий общий уровень жизни населения. Почему наши люди любят Азию? Потому что она дешёвая. Но не стоит забывать, что за этой дешевизной стоит: местные жители зарабатывают очень мало, и из‑за этого у некоторых велик соблазн воспользоваться ситуацией», — сказал собеседник НСН.
Он также рассказал, на что стоит обратить внимание в поездке, почему не стоит брать с собой много наличных и чем организованный туризм отличается от самостоятельных путешествий.
«В странах Юго‑Восточной Азии обязательно нужно следить за своими вещами — об этом даже предупреждают в аэропорту. Везде есть соблазн забрать у туриста последние деньги. Организованный туризм не подразумевает заселение в случайные отели или хостелы, где обычно останавливаются самостоятельные путешественники. Для туроператоров вопрос безопасности — один из ключевых. Нет в мире стран, где абсолютно безопасно. Также важно не носить с собой много наличных: наличие крупной суммы повышает угрозу безопасности. Кроме того, в каждой стране есть свои особенности — например, запрет заходить в обуви в мечеть», — добавил Арутюнов.
На фоне случившегося известный путешественник Матвей Шпаро в беседе с НСН подчеркнул важность уважительного отношения туристов к стране пребывания, разумной осторожности и сдержанности в поведении, чтобы не столкнуться с неприятностями.
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