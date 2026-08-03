Депутат Буцкая связала сокращение абортов с «правильными» мультфильмами
Татьяна Буцкая рассказала в пресс-центре НСН рассказала о работе государства в отношении борьбы с абортами.
Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая рассказала в пресс-центре НСН о масштабных изменениях в ценностной повестке страны — от кино и мультфильмов до образовательных инициатив и мер по поддержке семьи. По словам парламентария, работа ведётся системно: от детских садов до вузов, а важные решения принимаются и в чувствительных сферах, напрямую влияющих на благополучие семей.
«Это важнейшая тема, нам есть о чём поговорить, потому что у нас есть результаты. Тот разговор о традиционных ценностях, который мы постоянно ведём, уже визуально реализован в тех фильмах, которые у нас наконец-то начинают появляться. Мы видим там уже не одного ребёнка, а троих и даже пятерых. Это говорит о том, что нам удалось! У нас теперь дети имеют возможность ходить в кино и смотреть наши прекрасные мультфильмы, на которых мы выросли. Это тоже отдельный проект, который надо было запустить и реализовать, потому что даже в мультфильмы — казалось бы, что может быть более детским — проникали нетрадиционные ценности. Когда родители включали какой‑нибудь канал с мультфильмами и спокойно могли заниматься своими делами, они потом с удивлением обнаруживали, что суть мультфильма совсем не предназначена для детей. Очень много всего сделано на ценностном уровне — от детских садов до вузов. В школах у нас появилось семьеведение, в вузах закреплён отдельный статус студенческой семьи. Этого было бы недостаточно, если бы мы не предпринимали конкретные шаги, которые в какой‑то момент уберегли бы семью от ошибки. Например, несколько лет назад нам удалось принять решение в отношении препаратов, с помощью которых можно легко прервать беременность, — раньше они очень свободно продавались повсюду. Теперь эти препараты находятся под чётким контролем. Ни в одной клинике их невозможно назначить просто так», — сказала собеседница НСН.
В России наблюдается устойчивая тенденция к сокращению числа абортов. Согласно актуальной статистике, за последние два года показатель уменьшился примерно на 12%. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в минувшем году свыше 46 тысяч женщин приняли решение сохранить беременность после консультаций, помогающих сделать осознанный выбор в ситуации репродуктивного кризиса. Власти объясняют такую динамику совершенствованием практики доабортного консультирования, усилением поддержки семей и реализацией масштабных государственных мер в сфере демографии.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что женщина должна самостоятельно принимать решение о прерывании беременности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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