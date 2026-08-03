СМИ: США и Иран обсудят открытие Ормузского пролива

США и Иран обсудят снятие морской блокады, открытие Ормузского пролива и прекращение атак в регионе. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источник в одной из ближневосточных стран.

И снова «сделка»: Почему Трамп отменил «крупнейший» удар по Ирану

Ранее президент США Дональд Трамп заявил об отмене массированного удара по Ирану - «крупнейшей военной атаке со времен Второй мировой войны» - в связи с наметившимся мирным соглашением между сторонами.

«Предложение предусматривает открытие Ормузского пролива и прекращение атак по всему региону, включая нападения поддерживаемых Ираном формирований в Ираке на арабские страны Персидского залива и Иорданию», — рассказал источник.

В обмен США прекратят морскую блокаду Тегерана и разрешат республике экспорт нефти. По данным агентства, соглашение еще не достигнуто, продолжаются посреднические усилия.

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ФОТО: РИА Новости
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