СМИ: США и Иран обсудят открытие Ормузского пролива
США и Иран обсудят снятие морской блокады, открытие Ормузского пролива и прекращение атак в регионе. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источник в одной из ближневосточных стран.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил об отмене массированного удара по Ирану - «крупнейшей военной атаке со времен Второй мировой войны» - в связи с наметившимся мирным соглашением между сторонами.
«Предложение предусматривает открытие Ормузского пролива и прекращение атак по всему региону, включая нападения поддерживаемых Ираном формирований в Ираке на арабские страны Персидского залива и Иорданию», — рассказал источник.
В обмен США прекратят морскую блокаду Тегерана и разрешат республике экспорт нефти. По данным агентства, соглашение еще не достигнуто, продолжаются посреднические усилия.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Репродуктолог указала на тревожную динамику мужского бесплодия в России
- «Семья — это не женщина с ребёнком»: Психиатр указал на скрытые причины спада рождаемости
- Генерал Соболев оценил вероятность начала войны России с НАТО
- Основатель SuperJob объяснил небывалый рост резюме на позицию маркетолога
- Нарколог назвал самые «пьяные» времена года
- ВС России освободили Белый Колодезь и Устиновку
- «Реальный эффект»: Как меняется статистика абортов и что тревожит врачей
- В Бразилии попугай напал на футболиста во время матча
- Депутат Буцкая связала сокращение абортов с «правильными» мультфильмами
- СМИ: США и Иран обсудят открытие Ормузского пролива