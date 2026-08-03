В Геленджике при падении обломков БПЛА погибли три человека

Три человека погибли в результате падения обломков БПЛА в Геленджике. Об этом заявил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Как отметил губернатор, ВСУ атаковали гражданскую инфраструктуру, пишет RT.

«В Геленджике произошла трагедия. В селе Архипо-Осиповка из-за падения обломков БПЛА... погибли 3 человека», — написал Кондратьев на платформе «Макс».

Также при атаке пострадали еще 13 человек, включая детей.

Ранее в Крыму трое мирных граждан погибли, двое получили ранения в результате ночной атаки ВСУ.

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ФОТО: РИА Новости
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