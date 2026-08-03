Онищенко назвал симптомы инфицирования вирусом Бурбон

Повышение температуры тела, ломота и головная боль являются симптомами вируса Бурбон у человека. Об этом заявил академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Он подчеркнул, что вирус Бурбон выявили в Америке примерно во втором десятилетии прошлого века, инфекция передается иксодовыми клещами.

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«Начинается заболевание как обычная инфекция: температура, ломота, головная боль и так далее. Вирус может поражать сердечно-сосудистую систему и почки», - рассказал Онищенко в беседе с РИА Новости.

По словам академика, данных о случаях передачи инфекции от человека к человеку не зарегистрировано.

Ранее Роспотребнадзор объявил о выявлении в Нью-Йорке случаев инфицирования вирусом Бурбон, данных о циркуляции этого заболевания в России нет.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:ВирусГеннадий Онищенко

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