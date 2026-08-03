Онищенко назвал симптомы инфицирования вирусом Бурбон

«Начинается заболевание как обычная инфекция: температура, ломота, головная боль и так далее. Вирус может поражать сердечно-сосудистую систему и почки», - рассказал Онищенко в беседе с РИА Новости.

По словам академика, данных о случаях передачи инфекции от человека к человеку не зарегистрировано.

Ранее Роспотребнадзор объявил о выявлении в Нью-Йорке случаев инфицирования вирусом Бурбон, данных о циркуляции этого заболевания в России нет.

