Серийный полностью импортозамещенный МС-21 выполнил первый полет

Первый серийный полностью импортозамещенный самолет МС-21 выполнил свой первый полет. Об этом сообщает Минпромторг.

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«Самолет МС-21-310 впервые поднялся в небо с аэродрома филиала ПАО "Яковлев" – Иркутского авиационного завода (входит в ОАК Госкорпорации Ростех)», - отметили в ведомстве.

Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил, что завершить летные испытания МС-21 планируют в I квартале 2027 года, выйти на получение сертификата — к июлю 2027 года. Как отметил главный редактор портала «Avia.ru» Роман Гусаров в беседе с НСН, воздушное судно вполне может получить сертификат в следующем году, если не будет серьезных недоработок в его конструкции.

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ФОТО: Ростех
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