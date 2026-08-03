Серийный полностью импортозамещенный МС-21 выполнил первый полет
Первый серийный полностью импортозамещенный самолет МС-21 выполнил свой первый полет. Об этом сообщает Минпромторг.
«Самолет МС-21-310 впервые поднялся в небо с аэродрома филиала ПАО "Яковлев" – Иркутского авиационного завода (входит в ОАК Госкорпорации Ростех)», - отметили в ведомстве.
Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил, что завершить летные испытания МС-21 планируют в I квартале 2027 года, выйти на получение сертификата — к июлю 2027 года. Как отметил главный редактор портала «Avia.ru» Роман Гусаров в беседе с НСН, воздушное судно вполне может получить сертификат в следующем году, если не будет серьезных недоработок в его конструкции.
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