В Солнечногорске неизвестный с ножом напал на двух прохожих
Неизвестный напал с ножом на двух прохожих в подмосковном Солнечногорске, один человек погиб на месте. Об этом сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по Московской области.
По предварительной информации, утром 3 августа злоумышленник напал на двух мужчин на улице Староандреевской и нанес им ножевые ранения. Один мужчина скончался на месте, пишет RT. Второй получил ранения плеча и предплечья и был госпитализирован.
«Следователем следственного отдела по городу Солнечногорску... возбуждено уголовное дело по факту убийства 44-летнего местного жителя и покушения на убийство 48-летнего мужчины», — отметили в пресс-службе.
Ранее в одном из торговых центров Краснодара молодой человек напал с ножом на посетителей, погибла 41-летняя женщина, несколько человек были ранены.
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