«Невероятный успех!»: Веснина восхитилась победой Лютовой в турнире WTA
Шестнадцатилетняя теннисистка показала очень грамотный и взрослый теннис, сказала НСН Елена Веснина.
Российская теннисистка Кристина Лютова, ставшая самой молодой победительницей турнира The Memphis Classic с 2009 года, показала грамотную и взрослую игру, на состязании ее отличали уверенность в себе и спокойствие. Об этом НСН рассказала российская теннисистка Елена Веснина.
Триумфатором завершившегося в США турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) The Memphis Classiс стала 16-летняя россиянка Кристина Лютова, которая в финале в трех партиях переиграла представительницу Чехии Дарью Видманову, сообщило издание «Коммерсантъ». Лютова, занимавшая неделю назад лишь 229-е место в рейтинге WTA, стала самой юной обладательницей титула с 2009 года. Победа позволит ей переместиться на 154-ю позицию в рейтинге. Веснина похвалила игру Лютовой, назвав ее работу грамотной и взрослой.
«Лютова невероятно провела весь турнир: она вышла в квалификацию, выиграла огромное количество матчей. На турнире она показала спокойствие и собранность, сразу бросалось в глаза, что она знает, что делает, несмотря на то, что ей всего 16 лет. Кроме того, игру Лютовой отличают хорошее видение корта и понимание игры, отличные движения. Кристина показала очень грамотный и взрослый теннис, я поздравляю ее с этой победой, это невероятный успех. Мало кому удавалось выиграть турнир WTA в столь юном возрасте за историю тенниса», — сказала Веснина.
По словам собеседницы НСН, в США, где сегодня живет и тренируется Лютова, гораздо лучше условия для теннисистов, чем в России.
«В США проводится огромное количество турниров в течение года, много академий, практически нет проблем с теннисными кортами, теннисными клубами, их очень много, почти в каждом небольшом городке они есть. За счет этого тренировочный процесс не прекращается, можно заниматься в течение года, ездить по турнирам, не выезжая за пределы США. В России пока таких условий для теннисистов нет, международных турниров, к сожалению, тоже нет. Поэтому многие спортсмены вынуждены уезжать из России либо тренироваться где-то за пределами страны, чтобы не терять соревновательный ритм и состязаться с сильными соперниками, прибавляя в мастерстве», — объяснила она.
Ранее российская теннисистка Анастасия Сухотина получила почти пятилетнюю дисквалификацию за попытки делать ставки на матчи.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «60% Украины продано»: Что скрывалось за сделкой Трампа с Зеленским
- Репродуктолог призвала создать безопасную среду в женских консультациях
- В России выдали первый сертификат на коммерческие перевозки на аэростате
- Репродуктолог указала на тревожную динамику мужского бесплодия в России
- «Семья — это не женщина с ребёнком»: Психиатр указал на скрытые причины спада рождаемости
- Генерал Соболев оценил вероятность начала войны России с НАТО
- Основатель SuperJob объяснил небывалый рост резюме на позицию маркетолога
- Нарколог назвал самые «пьяные» времена года
- ВС России освободили Белый Колодезь и Устиновку
- «Реальный эффект»: Как меняется статистика абортов и что тревожит врачей