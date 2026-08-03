Российская теннисистка Кристина Лютова, ставшая самой молодой победительницей турнира The Memphis Classic с 2009 года, показала грамотную и взрослую игру, на состязании ее отличали уверенность в себе и спокойствие. Об этом НСН рассказала российская теннисистка Елена Веснина.

Триумфатором завершившегося в США турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) The Memphis Classiс стала 16-летняя россиянка Кристина Лютова, которая в финале в трех партиях переиграла представительницу Чехии Дарью Видманову, сообщило издание «Коммерсантъ». Лютова, занимавшая неделю назад лишь 229-е место в рейтинге WTA, стала самой юной обладательницей титула с 2009 года. Победа позволит ей переместиться на 154-ю позицию в рейтинге. Веснина похвалила игру Лютовой, назвав ее работу грамотной и взрослой.

«Лютова невероятно провела весь турнир: она вышла в квалификацию, выиграла огромное количество матчей. На турнире она показала спокойствие и собранность, сразу бросалось в глаза, что она знает, что делает, несмотря на то, что ей всего 16 лет. Кроме того, игру Лютовой отличают хорошее видение корта и понимание игры, отличные движения. Кристина показала очень грамотный и взрослый теннис, я поздравляю ее с этой победой, это невероятный успех. Мало кому удавалось выиграть турнир WTA в столь юном возрасте за историю тенниса», — сказала Веснина.