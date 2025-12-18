Туроператоры объяснили, почему россияне не хотят отдыхать в Малайзии
Отсутствие прямых рейсов и высокие цены снижают интерес к этому направлению, заявил НСН Алексан Мкртчян.
Таиланд, Вьетнам, Индонезия и Китай привлекают российских туристов куда больше из-за прямых перелетов и более низкого ценника, рассказал вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян в беседе с НСН.
За первые девять месяцев 2025 года больше 100 тысяч российских туристов посетили Малайзию. Об этом рассказал посол страны Дато Лун Чай Чонг. Его слова передали «Известия». Мкртчян объяснил, почему россияне не так активно посещают эту страну.
«Главная проблема сейчас — отсутствие прямой перевозки и очень сильная конкуренция со стороны тех стран, у которых есть прямые рейсы. В первую очередь, это Таиланд, Вьетнам и Индонезия — три очень серьезных конкурента. В этом году даже появилась прямая связь с Филиппинами, а вот с Малайзией пока не будет точно до следующего года, и то она под огромным вопросом. Люди думают, что нет смысла лететь с пересадками и 4-6 часов где-то сидеть, когда можно полететь в соседние страны. К тому же, еще появился безвизовый Китай. На этом направлении рост составил плюс 30% после отмены ограничений», — отметил он.
Мкртчян также добавил, сколько будет стоить отдых в Малайзии на двоих.
«Сама Малайзия в принципе интересна. Там есть пляжный и экскурсионный продукт. Что касается цен, то перелет с короткой пересадкой туда-обратно обойдется примерно в 80 тысяч рублей, а с долгой, где сидеть в аэропорту шесть часов, может идти за 60 тысяч рублей. Если не брать дорогие отели, то на второй линии у моря можно найти неплохие варианты за 100$ в сутки. Условно на двоих неделя выйдет 700$ за отель плюс где-то 160 тысяч на билеты. Мы продаем 11 дней на Пхукете за 200 тысяч рублей, что намного дешевле», — уточнил он.
Ранее Мкртчян объяснил НСН, как не купить фейковую путевку перед Новым годом.
