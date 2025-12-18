Таиланд, Вьетнам, Индонезия и Китай привлекают российских туристов куда больше из-за прямых перелетов и более низкого ценника, рассказал вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян в беседе с НСН.

За первые девять месяцев 2025 года больше 100 тысяч российских туристов посетили Малайзию. Об этом рассказал посол страны Дато Лун Чай Чонг. Его слова передали «Известия». Мкртчян объяснил, почему россияне не так активно посещают эту страну.