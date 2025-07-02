Малайзия — новое туристическое направление, которое будет интересно россиянам, а цены не сильно отличаются от путешествия в Таиланд, рассказал гендиректор TEZ TOUR Воскан Арзуманов в беседе с НСН.

Малайзия и Россия обсуждают возможность запуска прямого авиасообщения. Об этом заявил директор по международному продвижению по Европе, Америке, Океании малайзийского офиса по туризму Акбал Сетия в интервью РИА Новости. По его словам, сейчас ведутся переговоры между властями двух стран. Эксперт предположил, что цены на новое направление будут сопоставимы с Таиландом.