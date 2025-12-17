«Горящих туров нет сто лет»: Как не купить фейковую путевку перед Новым годом
Сергей Голов заявил НСН, что невозможно купить тур с 50% скидкой за две недели до Нового года - такие предложения выкатывают только мошенники.
Заграничные туры нужно приобретать только в туристических агентствах с офисом и сайтом, которые есть в федеральном реестре туристических агентств, или в крайнем случае по рекомендациям знакомых, но не в коем случае нельзя не гоняться за дешевизной. Об этом НСН рассказал президент Союза туристических агентств Сергей Голов.
С приближением Нового года растет активность мошенников в сфере туризма, пишут «Известия» со ссылкой на экспертов. Так, в декабре злоумышленники особенно активизируются, представляясь туроператорами, подменяя сайты и предлагая липовые туры по сильно заниженным ценам. В итоге туристы рискуют остаться без путевок и потерять большие суммы денег. Голов напомнил, как не стать жертвой мошенников и не испортить себе Новый год.
«Не платить деньги неизвестным людям, приобретать туры только по рекомендации, либо в существующих туристических агентствах с офисом, с сайтом, с телефоном, с регистрацией, которые находятся в федеральном реестре туристических агентств. Не нужно гоняться за дешевизной. Чем ближе праздники, тем больше люди становятся не то, чтобы наивными, а думают, что вот сейчас-сейчас появятся «горящие туры». «Горящих туров» нет уже сто лет. Поэтому все нужно делать заранее и обращаться в турагентство. Во всяком случае, будет кому морду набить и из кого денег спросить. Если вы знаете этих людей и через них ездите не первый год, то можно и онлайн тур оформить, в остальных случаях – в офис. Однако в 90% случаев офисов у таких скидочников нет - это мошенники», - рассказал он.
По словам Голова, единственная возможность сэкономить – ранее бронирование.
«Не может тур стоить на 50% дешевле, чем он стоил до этого. У нас есть единственная возможность купить тур дешевле – это раннее бронирование. Раннее бронирование происходит уже сейчас – можно бронировать апрель-май в Турции. А за две недели до Нового года никакого раннего бронирования и никаких скидок не бывает», - подытожил он.
Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян в беседе с НСН заявил, что раньше отдых за границей в новогодние праздники был дороже, но из-за падения курса доллара он стал доступнее, чем отели в Сочи. Так, за ночь в них можно отдать по 40-50 тысяч рублей.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Не для инвестиций!»: Почему регионы вынуждены брать семейную ипотеку в столице
- Помощница Винокура опровергла слухи о завершении карьеры артиста
- «Создал прецедент!»: Режиссер Бронзит о том, как «без имени» попал в шорт-лист «Оскара»
- На НПЗ в Славянске-на-Кубани произошел пожар из-за БПЛА
- «Горящих туров нет сто лет»: Как не купить фейковую путевку перед Новым годом
- «А «Райкин Плаза» стоит»: В Госдуме оценили проблемы недостроенного «Сатирикона»
- На прямую линию с Путиным запретили проносить вейпы и пауэрбанки
- СМИ: США давят на ЕС для отказа от изъятия российских активов
- На Кубани обломки дронов повредили две ЛЭП
- В России зарегистрировали более трех тысяч китайских компаний
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru