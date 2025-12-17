Заграничные туры нужно приобретать только в туристических агентствах с офисом и сайтом, которые есть в федеральном реестре туристических агентств, или в крайнем случае по рекомендациям знакомых, но не в коем случае нельзя не гоняться за дешевизной. Об этом НСН рассказал президент Союза туристических агентств Сергей Голов.

С приближением Нового года растет активность мошенников в сфере туризма, пишут «Известия» со ссылкой на экспертов. Так, в декабре злоумышленники особенно активизируются, представляясь туроператорами, подменяя сайты и предлагая липовые туры по сильно заниженным ценам. В итоге туристы рискуют остаться без путевок и потерять большие суммы денег. Голов напомнил, как не стать жертвой мошенников и не испортить себе Новый год.

«Не платить деньги неизвестным людям, приобретать туры только по рекомендации, либо в существующих туристических агентствах с офисом, с сайтом, с телефоном, с регистрацией, которые находятся в федеральном реестре туристических агентств. Не нужно гоняться за дешевизной. Чем ближе праздники, тем больше люди становятся не то, чтобы наивными, а думают, что вот сейчас-сейчас появятся «горящие туры». «Горящих туров» нет уже сто лет. Поэтому все нужно делать заранее и обращаться в турагентство. Во всяком случае, будет кому морду набить и из кого денег спросить. Если вы знаете этих людей и через них ездите не первый год, то можно и онлайн тур оформить, в остальных случаях – в офис. Однако в 90% случаев офисов у таких скидочников нет - это мошенники», - рассказал он.