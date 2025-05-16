Восстановление прямого авиасообщения между Россией и Малайзией может увеличить поток наших туристов в эту страну до 100 тысяч человек в год с нынешних 40-50 тысяч, заявил в интервью НСН генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов.

Министр образования и науки РФ Валерий Фальков ранее заявил «Известиям», что авиасообщение между Россией и Малайзией может возобновиться уже в 2025 году. Арзуманов указал на ожидаемый эффект.