«Сочи — не по карману»: В туриндустрии признали «дешевизну» Абхазии
Представитель туриндустрии Алексан Мкртчян в эфире НСН подтвердил, что основные составляющие отдыха, включая питание, проживание и экскурсии, на которые туристы в основном тратят деньги, в Абхазии дешевле, чем на курортах России.
В туристический сезон 2024 года в Абхазию поедут более трех миллионов россиян, причем минимум миллион из этих туристов отправятся в это соседнее государство только потому, что им не по карману отдых в Сочи. Об этом в беседе с НСН заявил вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.
Туры в Абхазию стали самыми дешевыми для путешествий россиян. Это подтвердил и Мкртчян, добавив, что абхазские города с точки зрения транспорта более доступны для россиян, чем даже некоторые отдаленные районы Сочи.
«Абхазия, действительно, самая дешевая страна для россиян. Она пользуется всеми преимуществами своего близкого расположения к аэропорту Адлера. Он находится буквально в десяти минутах езды от абхазской границы. Ни для кого не секрет, что оттуда проще попасть в Гагру, чем, например, в Лазаревский район Сочи. Кроме этого из разных городов России в Сухум ходят прямые поезда. А дальше абхазы берут цены сочинских отелей и снижают их на 30-35%. Причем не только на проживание, но и питание. И дальше условная российская семья из, например, Екатеринбурга, смотрит, что в Сочи она должна оставить 100 тысяч рублей за 10 дней с двухразовым питанием за номер. А в Абхазии это будет стоить 65-70 тысяч рублей. Причем дорога стоит абсолютно одинаково. Все три параметра: проживание, питание, экскурсии – в Абхазии дешевле. Думаю, что в этом году Абхазия примет больше 3 млн россиян. Причем как минимум миллион приедет только потому, что им не по карману отдых в Сочи», - рассказал он.
При этом Мкртчян считает, что по ценам на отдых никакая страна не может конкурировать с Абхазией.
«Никакая! Теоретически, может конкурировать только какой-нибудь регион России, например, Крым. Там цены примерно сопоставимы с абхазскими. Но в Крыму есть один огромный инфраструктурный минус – там нет работающего аэропорта. Из-за этого жители отдаленных городов России, например, Владивостока или Красноярска, не могут попасть в Крым. А в Абхазию им попасть легко. Плюс есть наши железнодорожные перевозки в Абхазию. Также из Адлера и Туапсе в Абхазию ездят "ласточки". Хотя у нас сейчас сильная нехватка перевозок из Адлера в Анапу. Туда сейчас ходит только одна "ласточка". Намного больше ходит "ласточек" из Адлера в Абхазию», - добавил он.
В то же время, по словам Мкртчяна, нельзя сказать, что российским туристам опасно ездить в Абхазию, с точки зрения криминальной обстановки.
«Кражи есть и в России. Нельзя сказать, что в Абхазии их больше. Абхазские МВД скрывают эту статистику. Даже если вы официально обратитесь туда с запросом о кражах у российских граждан, например, за июнь, сомневаюсь, что они дадут официальный ответ. Поэтому мы можем судить только по рассказам туристов, но зачастую это субъективная информация», - заметил он.
Между тем специалист отметил, что туристам бессмысленно сравнивать уровень отдыха в Абхазии и в Турции.
«Абхазия и Турция – это несравнимо. В Абхазии могут отдохнуть папа, мама, ребенок с двухразовым питанием за 6 тысяч рублей в сутки. В Турции не найти ничего похожего. При этом в Абхазию из любой точки России, по крайней мере из европейской части, можно попасть на собственном автомобиле. А чтобы попасть в Турцию семье с детьми нужно купить несколько авиабилетов, которые из центральной России туда-обратно сейчас стоят минимум 30-40 тысяч на человека. То есть минимум 200 тысяч рублей на семью только на билеты. При этом качество обслуживания в турецких отелях самое высокое. Оно выше, чем и в российских отелях. В Сочи нет ни одного пятизвездочного отеля по системе "все включено". А в Турции их сотни. Туристы даже не будут сравнивать Турцию и Абхазию. В Абхазию едут из-за экономии. 70% туристов едут туда либо железнодорожным транспортом, либо на автомобиле, и только 30% прилетают сначала в Адлер», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее президент Союза туристических агентств Сергей Голов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что автобусные рейсы в Батуми не будут пользоваться популярностью среди москвичей, так как это длительный и некомфортный с точки зрения туриста вариант путешествия.
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