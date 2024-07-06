«Сочи — не по карману»: В туриндустрии признали «дешевизну» Абхазии

Туры в Абхазию стали самыми дешевыми для путешествий россиян. Это подтвердил и Мкртчян, добавив, что абхазские города с точки зрения транспорта более доступны для россиян, чем даже некоторые отдаленные районы Сочи.

«Абхазия, действительно, самая дешевая страна для россиян. Она пользуется всеми преимуществами своего близкого расположения к аэропорту Адлера. Он находится буквально в десяти минутах езды от абхазской границы. Ни для кого не секрет, что оттуда проще попасть в Гагру, чем, например, в Лазаревский район Сочи. Кроме этого из разных городов России в Сухум ходят прямые поезда. А дальше абхазы берут цены сочинских отелей и снижают их на 30-35%. Причем не только на проживание, но и питание. И дальше условная российская семья из, например, Екатеринбурга, смотрит, что в Сочи она должна оставить 100 тысяч рублей за 10 дней с двухразовым питанием за номер. А в Абхазии это будет стоить 65-70 тысяч рублей. Причем дорога стоит абсолютно одинаково. Все три параметра: проживание, питание, экскурсии – в Абхазии дешевле. Думаю, что в этом году Абхазия примет больше 3 млн россиян. Причем как минимум миллион приедет только потому, что им не по карману отдых в Сочи», - рассказал он.