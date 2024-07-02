ВЦИОМ: Треть россиян в течение года совершали турпоездку по стране на автомобиле

Уточняется, что большая часть подобных поездок длилась не более недели. Так 51% опрошенных отметили, что находились в турпоездке по стране на машине от одного до трех дней, еще 30% отметили, что путешествовали от четырех до семи дней.

При этом желаемая дальность поездок составила 2,2 тысячи километров, а действительная дальность — только 1,06 тысячи километров. Чаще всего на автомобиле россияне отправляются в Краснодарский край (16%), Республику Алтай (14%), Крым (10%) и Санкт-Петербург (9%).

Также 48% респондентов сообщили, что хотели бы отправиться в автомобильное путешествие, однако пока у них нет подобного опыта. Только 20%, то есть каждый пятый опрошенный, не хотели бы совершить туристическую поездку по стране на машине.

Ранее сообщалось, что самыми популярными туристическими направлениями в 2024 году стали озеро Байкал (43%), Черноморское побережье Краснодарского края (33%) и Крым (32%), передает «Радиоточка НСН».

