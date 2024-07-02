ВЦИОМ: Треть россиян в течение года совершали турпоездку по стране на автомобиле
Около 32% россиян в течение последнего года совершили, как минимум, одну туристическую поездку по стране на автомобиле, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Уточняется, что большая часть подобных поездок длилась не более недели. Так 51% опрошенных отметили, что находились в турпоездке по стране на машине от одного до трех дней, еще 30% отметили, что путешествовали от четырех до семи дней.
При этом желаемая дальность поездок составила 2,2 тысячи километров, а действительная дальность — только 1,06 тысячи километров. Чаще всего на автомобиле россияне отправляются в Краснодарский край (16%), Республику Алтай (14%), Крым (10%) и Санкт-Петербург (9%).
Также 48% респондентов сообщили, что хотели бы отправиться в автомобильное путешествие, однако пока у них нет подобного опыта. Только 20%, то есть каждый пятый опрошенный, не хотели бы совершить туристическую поездку по стране на машине.
Ранее сообщалось, что самыми популярными туристическими направлениями в 2024 году стали озеро Байкал (43%), Черноморское побережье Краснодарского края (33%) и Крым (32%), передает «Радиоточка НСН».
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