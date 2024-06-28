Россияне для самостоятельного путешествия чаще всего выбирают Абхазию и Беларусь
Некоторые россияне, планирующие отпуск, не обращаются в турфирмы, а предпочитают отправиться отдыхать «дикарем», рассказали в «Островок.ру».
Чаще всего такое российские туристы отправляются в Абхазию, Белоруссию и Турцию. Так, спрос на Абхазию вырос на 300%, а на Белоруссию — на 94%.
Отмечается, что с отдыхом в Абхазии у российских туристов могут возникнуть проблемы, ведь на территории страны перестал работать портал бронирований Booking, а российский оператор «Библио-Глобус» перестал оформлять организованные туры.
Туристам следует объективно оценивать актуальную ситуацию и возможные риски для жизни, однако реальных предпосылок для запрета на поездки в Крым и Дагестан сегодня нет, рассказал «Радиоточке НСН» председатель Правления Ассоциации «Безопасность туризма» Сергей Груздь.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru