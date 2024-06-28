Россияне для самостоятельного путешествия чаще всего выбирают Абхазию и Беларусь

Чаще всего такое российские туристы отправляются в Абхазию, Белоруссию и Турцию. Так, спрос на Абхазию вырос на 300%, а на Белоруссию — на 94%.

Отмечается, что с отдыхом в Абхазии у российских туристов могут возникнуть проблемы, ведь на территории страны перестал работать портал бронирований Booking, а российский оператор «Библио-Глобус» перестал оформлять организованные туры.

Туристам следует объективно оценивать актуальную ситуацию и возможные риски для жизни, однако реальных предпосылок для запрета на поездки в Крым и Дагестан сегодня нет, рассказал «Радиоточке НСН» председатель Правления Ассоциации «Безопасность туризма» Сергей Груздь.

