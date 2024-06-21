В Госдуме назвали регионы, которые первыми введут туристический сбор
Туристический сбор в первую очередь введут регионы с уже имеющимся большим турпотоком, например, Краснодарский край и Поволжье, сказал НСН Сангаджи Тарбаев.
При введении туристического сбора в регионах россияне поначалу будут отдавать предпочтение «неофициальным» местам размещения, заявил НСН глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев. По его словам, легализация всех мест размещения представляет собой огромную работу.
Министерство экономического развития России предложило разрешить регионам вводить туристический сбор с 2025 года. Соответствующие поправки внесут на рассмотрение Минфина на следующей неделе, сообщила пресс-служба Минэкономразвития. Тарбаев отметил, что в Ставропольском крае туристический сбор платят наибольшее в стране число отдыхающих.
«Все средства с туристического сбора идут строго на туристическую отрасль, поэтому сколько бы ни было собрано денег, это все остается в муниципалитете. В Ставропольском крае, например, зафиксирована глубокая собираемость и одна из самых высоких по стране. А вот в Краснодарском крае много гостевых домов, которые находятся в «серой зоне», поэтому там сборы идут не так интенсивно, а показатели не такие высокие», - сказал собеседник НСН.
По его словам, туристический сбор в первую очередь введут регионы с уже имеющимся большим турпотоком, а также «туристические новинки», например, Дагестан.
«Я считаю, что решение о вводе туристического сбора носит позитивный характер, вопрос только в том, какой механизм сбора решили выбрать в правительстве. Такой сбор в первую очередь введут те регионы, в которые уже направлен большой туристический поток, например, «Золотое кольцо», Поволжье, Краснодарском край. Либо же новинки туризма: Дагестан, Хакасия, Бурятия. Мы неизбежно столкнемся с тем, что туристы будут выбирать неофициальные места размещения. Легализация всех средств размещения - большая работа. Пока в этом нет системности», - заключил депутат.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что туристический сбор необходим для улучшения качества инфраструктуры и развития туризма, однако необходимо внести ряд доработок — например, взимать их и с частных средств размещения и упростить администрирование, чтобы избежать очередей на стойках регистрации.
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