В Госдуме назвали регионы, которые первыми введут туристический сбор

Туристический сбор в первую очередь введут регионы с уже имеющимся большим турпотоком, например, Краснодарский край и Поволжье, сказал НСН Сангаджи Тарбаев.

При введении туристического сбора в регионах россияне поначалу будут отдавать предпочтение «неофициальным» местам размещения, заявил НСН глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев. По его словам, легализация всех мест размещения представляет собой огромную работу.

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Министерство экономического развития России предложило разрешить регионам вводить туристический сбор с 2025 года. Соответствующие поправки внесут на рассмотрение Минфина на следующей неделе, сообщила пресс-служба Минэкономразвития. Тарбаев отметил, что в Ставропольском крае туристический сбор платят наибольшее в стране число отдыхающих.

«Все средства с туристического сбора идут строго на туристическую отрасль, поэтому сколько бы ни было собрано денег, это все остается в муниципалитете. В Ставропольском крае, например, зафиксирована глубокая собираемость и одна из самых высоких по стране. А вот в Краснодарском крае много гостевых домов, которые находятся в «серой зоне», поэтому там сборы идут не так интенсивно, а показатели не такие высокие», - сказал собеседник НСН.
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По его словам, туристический сбор в первую очередь введут регионы с уже имеющимся большим турпотоком, а также «туристические новинки», например, Дагестан.

«Я считаю, что решение о вводе туристического сбора носит позитивный характер, вопрос только в том, какой механизм сбора решили выбрать в правительстве. Такой сбор в первую очередь введут те регионы, в которые уже направлен большой туристический поток, например, «Золотое кольцо», Поволжье, Краснодарском край. Либо же новинки туризма: Дагестан, Хакасия, Бурятия. Мы неизбежно столкнемся с тем, что туристы будут выбирать неофициальные места размещения. Легализация всех средств размещения - большая работа. Пока в этом нет системности», - заключил депутат.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что туристический сбор необходим для улучшения качества инфраструктуры и развития туризма, однако необходимо внести ряд доработок — например, взимать их и с частных средств размещения и упростить администрирование, чтобы избежать очередей на стойках регистрации.

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ФОТО: РИА Новости
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