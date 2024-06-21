В Госдуме назвали регионы, которые первыми введут туристический сбор

По его словам, туристический сбор в первую очередь введут регионы с уже имеющимся большим турпотоком, а также «туристические новинки», например, Дагестан.

«Я считаю, что решение о вводе туристического сбора носит позитивный характер, вопрос только в том, какой механизм сбора решили выбрать в правительстве. Такой сбор в первую очередь введут те регионы, в которые уже направлен большой туристический поток, например, «Золотое кольцо», Поволжье, Краснодарском край. Либо же новинки туризма: Дагестан, Хакасия, Бурятия. Мы неизбежно столкнемся с тем, что туристы будут выбирать неофициальные места размещения. Легализация всех средств размещения - большая работа. Пока в этом нет системности», - заключил депутат.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что туристический сбор необходим для улучшения качества инфраструктуры и развития туризма, однако необходимо внести ряд доработок — например, взимать их и с частных средств размещения и упростить администрирование, чтобы избежать очередей на стойках регистрации.

