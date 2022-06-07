«Северный Кавказ рвет всех»: Названы новые популярные направления у туристов

При этом руководитель комитета РСТ считает, что турпоток в не менее популярном Крыму не снизится на фоне сокращения авиаперевозок в этот регион.

«Очень грубо турпоток Крыма можно разделить на три примерно равные части – погрешность не более 10%. Примерно треть прибывает на самолетах, треть приезжает на поездах и треть – на автомобилях. То есть доля зависимости загрузки Крыма от авиационного сообщения – не более 30%. При этом понятно, что какая-то часть туристов возместит. Конечно, чего-то Крым не доберет, но говорить о какой-то патовой ситуации точно не стоит», - добавил он.

По его словам, в регионе стараются всячески поддерживать туристический спрос.