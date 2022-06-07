«Северный Кавказ рвет всех»: Названы новые популярные направления у туристов

Руководитель комитета РСТ по внутреннему туризму Илья Уманский в эфире НСН отметил, что власти Крыма нашли способ привлечения туристов-автомобилистов. 


Руководитель комитета Российского союза туриндустрии по внутреннему туризму (РСТ), гендиректор национального туроператора «Алеан» Илья Уманский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что россияне стали чаще отдыхать в Дагестане и Чечне, в том числе благодаря программам господдержки.

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«Мы видим, насколько сильно расширилась география поездок. Понятно, что Краснодарский край и Крым – это традиционно самые массовые направления для отдыха россиян. Но даже незначительная просадка по их загрузке из-за отсутствия достаточного авиасообщения значительно влияет на загрузку других регионов, потому что доля номерного фонда там несопоставима. Турпотоки перераспределились в другие регионы, и мы видим, как растет их загрузка. Этому способствует программа Ростуризма по субсидированию чартерных перевозок. В этом году они значительно увеличились у российских туроператоров. В целом формируются новые лидеры по популярности у туристов. Одним словом - россияне поехали изучать Россию. Например, Северный Кавказ сейчас рвет всех. Он в топе популярности и спроса. У нас сейчас активно растет спрос и предложение в направлении Дагестана, Чечни и в других регионах: Алтай, Байкал, Север России, Мурманская область», - отметил он.
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При этом руководитель комитета РСТ считает, что турпоток в не менее популярном Крыму не снизится на фоне сокращения авиаперевозок в этот регион.

«Очень грубо турпоток Крыма можно разделить на три примерно равные части – погрешность не более 10%. Примерно треть прибывает на самолетах, треть приезжает на поездах и треть – на автомобилях. То есть доля зависимости загрузки Крыма от авиационного сообщения – не более 30%. При этом понятно, что какая-то часть туристов возместит. Конечно, чего-то Крым не доберет, но говорить о какой-то патовой ситуации точно не стоит», - добавил он.

По его словам, в регионе стараются всячески поддерживать туристический спрос.

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«В Крыму, как в наиболее пострадавшем от "авиационной блокады" регионе нашли решение для стимулирования туристов, путешествующих на машинах, и отменили плату за парковки на побережье, чтобы компенсировать долю прибывающих на самолетах. С наступлением июня мы видим увеличение количества коротких бронирований, то есть в короткий временной промежуток между датой бронирования тура и поездкой. К тому же не надо забывать, что крымский бизнес чутко реагирует на изменения в спросе. И сейчас уже принимаются решения по изменению цен. Пока мы фиксируем снижение стоимости в определенные периоды в среднем даже ниже прошлого года», - заключил гендиректор национального туроператора «Алеан».

Ранее Илья Уманский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что из-за отмены рейсов в южные регионы России граждане стали чаще путешествовать на собственных автомобилях, либо выбирать другие направления для отдыха. ССЫЛКа

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