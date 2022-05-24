«От Сочи до Дагестана»: Россияне этим летом выбрали альтернативы Крыму

«Транспортная доступность имеет большое значение для летнего сезона этого года, поэтому сейчас самым популярным местом отдыха является Сочи, где открыт аэропорт. Также открыт аэропорт Минвод, поэтому Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск, кавказские курорты – это те места, где с удовольствием сейчас отдыхают наши туристы. Также есть прямой перелет в Дагестан, и летом он будет очень популярен», - сказала НСН исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова.

По ее словам, из зарубежного отдыха россияне выбирают Турцию, Египет, ОАЭ и Абхазию, при этом они хотят в Крым, но есть проблемы с поездами.

«Туристы хотят отдыхать в Крыму, но недостаток количества поездов влияет на спрос, потому что купейные билеты исчезают мгновенно, правда, плацкарт купить еще можно. Крым все-таки считается семейным отдыхом, а когда едут двое детей и двое взрослых, в плацкарте не очень комфортно. Также в этом году востребованы пансионаты Подмосковья и Ленобласти, восстановительно-реабилитационный, гастрономический и пеший туризм по заповедным тропам», - добавила Осипова.

Со своей стороны, руководитель комитета по внутреннему туризму Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский подтвердил «Радиоточке НСН» яркую выраженность «тренда на Сочи».

«Структура спроса поменялась. Ключевое изменение касается транспортной доступности курортов. Большинство южных аэропортов закрыты и единственным черноморским направлением, доступным, чтобы туда добраться на самолете, остается Сочи. Этот город пользуется повышенной популярностью, при этом в Крыму наблюдается значительный недостаток туристов по сравнению с прошлым годом. Крым не добирает туристов, Сочи более-менее нормально и где-то посерединке находятся Анапа, Геленджик и другие курорты Краснодарского края», - отметил Осипов.

Он также указал на популярность автотуризма этим летом и рассказал о расширении географии поездок.

«Ограничительный фактор в отношении южных регионов сработал и в других направлениях, география поездок наших туристов расширяется. Повышенной популярностью пользуются Северный Кавказ, в частности, Дагестан, растет спрос на северные регионы России – Карелию, Мурманскую область, очень высокий спрос на Калининградскую область. Еще хочется отметить явно выраженное желание наших туристов отправиться на отдых на своих автомобилях. Такие тренды мы отмечаем в этом году», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».