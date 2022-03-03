Ростуризм: 20 тысяч российских туристов испытывают трудности с возвращением на родину
Руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщила в четверг, что около 20 тысяч застрявших за рубежом российских туристов испытывают сложности при возвращении домой, передаёт «Интерфакс».
По её словам, в СМИ называлась цифра 160 тысяч туристов, которые сейчас находятся за рубежом, и это так, но подавляющее большинство из них спокойно отдыхают в Турции, Египте и ещё целом ряде стран, которые не объявляли о введении санкций против России.
Догузова отметила, что большая часть застрявших – те, кто возвращается из стран Латинской Америки, так как в этом регионе возникли проблемы из-за необходимости облетать воздушное пространство государств Евросоюза, закрывших сообщение с Россией.
В Европе застряло гораздо меньше туристов, буквально тысяча человек, уточнила глава Ростуризма.
«Это, прежде всего, Болгария, Испания и еще ряд стран. Там все более медленно, так как вывозные гуманитарные рейсы согласовываются, и это занимает время», - добавила она.
Догузова напомнила, что Ростуризм сейчас не рекомендует поездки в те страны, которые запретили авиасообщение с Россией.
Ранее Росавиация объявила о введении ограничения на выполнение полётов авиаперевозчиков 36 государств, в качестве ответной меры на запрет на выполнение полётов российскими авиаперевозчиками.
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