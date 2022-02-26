Россия закрыла своё воздушное пространство для Польши, Чехии и Болгарии
Федеральное агентство воздушного транспорта РФ (Росавиация) объявило, что с 26 февраля полёты через воздушное пространство России из Польши, Чехии и Болгарии могут быть выполнены только по специальному разрешению, выданному ведомством или МИД России.
Как сообщает пресс-служба регулятора, воздушное пространство РФ для указанных стран закрыто не только при выполнении полётов в пункты на территории России, но и для транзитных рейсов.
«Данное решение принято в соответствии с нормами международного права в качестве ответной меры на запрет на выполнение на/с территории указанных государств всех гражданских полётов воздушных судов, эксплуатирующихся российскими авиаперевозчиками и/или зарегистрированных в России», - подчеркнули в Росавиации.
Ранее министр экономики и инфраструктуры Эстонии Таави Аас заявил, что республика присоединяется к инициативе Польши и запрещает всем российским авиакомпаниям пользоваться своим воздушным пространством, пишут «Известия».
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