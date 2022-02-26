Россия закрыла своё воздушное пространство для Польши, Чехии и Болгарии

Как сообщает пресс-служба регулятора, воздушное пространство РФ для указанных стран закрыто не только при выполнении полётов в пункты на территории России, но и для транзитных рейсов.

«Данное решение принято в соответствии с нормами международного права в качестве ответной меры на запрет на выполнение на/с территории указанных государств всех гражданских полётов воздушных судов, эксплуатирующихся российскими авиаперевозчиками и/или зарегистрированных в России», - подчеркнули в Росавиации.

Ранее министр экономики и инфраструктуры Эстонии Таави Аас заявил, что республика присоединяется к инициативе Польши и запрещает всем российским авиакомпаниям пользоваться своим воздушным пространством, пишут «Известия».