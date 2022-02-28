Россия закрыла своё воздушное пространство для 36 стран
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) объявило о введении ограничения на выполнение полётов авиаперевозчиков 36 государств, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что решение закрыть воздушное пространство РФ было принято «в качестве ответной меры на запрет на выполнение полётов российскими авиаперевозчиками».
«Полёты из указанных стран могут быть выполнены по специальному разрешению, выданному Росавиацией или МИД России», - добавили в ведомстве.
В частности, запрет, введённый Росавиацией, касается авиаперевозчиков Австрии, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Испании, Италии, Кипра, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Финляндии, Франции и других стран.
Ранее компания «Аэрофлот» объявила о приостановке с 28 февраля полётов по сети европейских маршрутов, сообщает телеканал «360».
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