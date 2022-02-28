Россия закрыла своё воздушное пространство для 36 стран

В сообщении говорится, что решение закрыть воздушное пространство РФ было принято «в качестве ответной меры на запрет на выполнение полётов российскими авиаперевозчиками».

«Полёты из указанных стран могут быть выполнены по специальному разрешению, выданному Росавиацией или МИД России», - добавили в ведомстве.

В частности, запрет, введённый Росавиацией, касается авиаперевозчиков Австрии, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Испании, Италии, Кипра, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Финляндии, Франции и других стран.

Ранее компания «Аэрофлот» объявила о приостановке с 28 февраля полётов по сети европейских маршрутов, сообщает телеканал «360».