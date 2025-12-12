Москалькова: Большое число соотечественников хотят вернуться в РФ
Многие соотечественники хотят вернуться в Россию, следует оказать им максимальную помощь. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в интервью ТАСС.
По словам омбудсмена, есть «большая очередь» желающих вернуться в страну.
«И вот в этом направлении хотелось бы, чтобы была оказана максимальная помощь, в том числе и по расширению кадровых возможностей наших зарубежных структур для оформления соотечественников, находящихся за рубежом», - подчеркнула Москалькова.
Она указала, что благодаря МИД и спецслужбам России отлаживаются механизмы, позволяющие соотечественникам вернуться.
Между тем президент Владимир Путин призвал отказаться от экзаменационных требований для детей русскоязычных соотечественников при переезде из-за границы, пишет Ura.ru.
