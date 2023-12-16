Аэропорт Краснодара на отлично прошел проверку тестовым рейсом

Краснодарский аэропорт на отлично прошел проверку тестовым рейсом, пишет Telegram-канал Shot.

«Россия» будет выполнять рейсы в Краснодар в случае открытия аэропорта

Отмечается, что сейчас сотрудники аэровокзала ожидают приказа от Росавиации. Планируется, что 25 декабря аэропорт Краснодара полноценно возобновит работу.

Международный Аэропорт Краснодара "Пашковский" был закрыт закрыт с февраля 2022 года. После появления новостей об открытии авиагавани, спрос на бронирование отелей и перелеты в Краснодар выросли в 3,5 раза, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:АвиасообщениеСамолетыАэропортКраснодар

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