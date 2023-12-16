Аэропорт Краснодара на отлично прошел проверку тестовым рейсом
16 декабря 202313:08
Краснодарский аэропорт на отлично прошел проверку тестовым рейсом, пишет Telegram-канал Shot.
Отмечается, что сейчас сотрудники аэровокзала ожидают приказа от Росавиации. Планируется, что 25 декабря аэропорт Краснодара полноценно возобновит работу.
Международный Аэропорт Краснодара "Пашковский" был закрыт закрыт с февраля 2022 года. После появления новостей об открытии авиагавани, спрос на бронирование отелей и перелеты в Краснодар выросли в 3,5 раза, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru