АТОР: Снятие санкций с «Белавиа» позволит россиянам летать в США из Минска
Снятие американских санкций с белорусской авиакомпании «Белавиа» позволит россиянам летать в США со стыковкой в Минске. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.
О снятии санкций на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил представитель американского лидера Джон Коул, сообщает RT.
Мурадян отметил, что отмена рестрикций не значит, что «Белавиа» начнёт летать в данном направлении «уже завтра».
«Нужно согласовать, снять все санкционные ограничения, перезаключить договоры с обслуживающими компаниями», - сказал он.
Эксперт добавил, что также отмена санкций позволит «Белавиа» обслуживать самолеты американского производства.
Ранее в Росавиации заявили о готовности международного аэропорта Краснодара имени Екатерины II к приему и отправке гражданских воздушных судов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
