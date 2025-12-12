СМИ: Власти готовят новые правила для российской торговли
Торговая отрасль России, переживающая эпоху цифровизации и консолидации, может получить новую систему регулирования, сообщают «Известия».
Минпромторг разработал проект «национальной модели торговой деятельности» — комплекс из 12 законодательных мер, затрагивающих все форматы: от крупных сетей до маркетплейсов. Ключевой драйвер изменений — трансформация рынка. Появление онлайн-платформ, становление цивилизованного малого бизнеса потребовали актуализации правил игры. Новая модель призвана уровнять условия конкуренции, усилить контроль за качеством товаров и поддержать местных производителей.
Ведомство подчёркивает экономическую значимость сектора, который обеспечивает 27,6% ВВП и занятость для 8,6 млн человек. Среди конкретных инициатив — регулирование маркетплейсов, либерализация правил для розничных рынков и легализация пивных фестивалей.
Однако проект уже встретил неоднозначную реакцию бизнеса. Многие участники рынка признают необходимость изменений, но указывают, что отдельные предложения требуют серьёзной корректировки.
Ранее стало известно, что власти намерены создать в России аналог «Октоберфеста». Инициатива получила неоднозначную оценку рынка, Инициатива получила неоднозначную оценку рынка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
