Вице-премьер Бельгии заявил, что активы России придется потратить на Украину

Замороженные активы России придется направить на нужды Украины, считает вице-премьер, министр бюджета Бельгии Винсент ван Петегем. Об этом пишет Reuters.

«В какой-то момент эти замороженные российские активы придется использовать (на нужды Украины. — НСН)», — указал политик.

При этом ван Петегем подчеркнул, что Брюссель не пойдет на «безрассудные компромиссы», пока по этому вопросу не будет достигнуто соглашение.

Ранее лидеры европейских стран одобрили идею направить замороженные активы РФ на обеспечение кредита Киеву на сумму до 140 млрд евро, пишет Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияБельгияУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры