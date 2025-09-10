«О Китае говорят уже давно, он второй год наращивает объемы, особенно это касается Хайнаня. Недавно заговорили именно о материковом Китае, потому что это больше экскурсионная тема. На материк все-таки больше летают бизнесмены. Объем перевозок, да, увеличился», - отметил собеседник НСН.

Говоря о приоритетных направления бархатного сезона, Арзуманов подчеркнул, что все популярные летние страны продолжают пользоваться спросом, так как с сентября в отелях становится тише.

«Если говорить про бархатный сезон, то он всегда и для всех был востребован независимо от того, Турция это или Китай. В августе заканчиваются летние каникулы и те, кто хочет отдыхать без детей, с удовольствием едут в сентябре. Та же Турция по объемам никак не уменьшилась в сентябре по сравнению с августом. Цены действительно снижаются, а в отелях хорошего качества становится тише и спокойнее. Однако сентябрь – это все еще продолжение летнего сезона. Зимняя система начинается с октября-ноября. Турция идет где-то до октября-ноября месяца, а далее борта, которые летали в Турцию, перенаправляются по другим направлениям. Большая часть идет в Египет. Мы все-таки до сих пор находимся под санкциями, так что у нас все еще ощущается определенный дефицит самолетов», - уточнил он.