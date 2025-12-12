В русском языке в 2025 году зарегистрировали 90 новых слов

Специалисты Института лингвистических исследований Российской академии наук (ИЛИ РАН) на основе анализа СМИ описали несколько десятков новых слов. Об этом сообщил доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник учреждения, глава группы Словарей новых слов Валерий Ефремов в беседе с ТАСС.

По его словам, лексикографический ресурс «Новое в русской лексике» в текущем году зарегистрировал 90 новых слов и словосочетаний.

«К примеру, мы зафиксировали слова "вайб-программирование", "брейнрот-персонаж", "зумерский", "нацмессенджер", "лабубный", "лабубоман"», - подчеркнул Ефремов.

Эксперты доработают данные 2025 года, ожидается, что будет зарегистрировано еще не менее 200 неологизмов.

Появившиеся в русском языке слова и словосочетания отражают процессы, возникающие как в зеркале жизни общества. Как отметил Ефремов, в толковые словари обязательно включат слово «вайб», очень важное для современной культуры, связанные с аббревиатурой «ИИ» (искусственный интеллект) слова и понятие «нейросети», так как обозначаемые ими вещи глубоко проникли в жизнь людей.

Кроме того, эксперт рассказал, что в русском языке в 2025 году появились слова «байкшеринг», «бедроттинг», «вайб-кодер», «инфлейшеншип», «сигналгейт» и другие.

Между тем портал «Грамота.ру» назвал слово 2025 года, им стало «зумер», пишет Ura.ru.

