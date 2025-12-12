Трамп заявил, что Россия и Китай хотят денуклеаризации

США, Россия и Китай заинтересованы в денуклеаризации. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

По словам политика, он говорил с Китаем о денуклеаризации вооружений. Трамп подчеркнул, что речь идет о ядерном оружии.

«Мы обсуждали это с Китаем, я говорил об этом с Россией. Я думаю, это то, чего хотели бы мы, чего хотели бы они... чего хотела бы Россия», - заявил глава Белого дома.

Ранее Трамп допускал, что Вашингтон, Москва и Пекин могут прийти к масштабному соглашению о сокращении ядерных вооружений, пишет Ura.ru.

