Трамп заявил, что Россия и Китай хотят денуклеаризации
12 декабря 202507:21
США, Россия и Китай заинтересованы в денуклеаризации. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
По словам политика, он говорил с Китаем о денуклеаризации вооружений. Трамп подчеркнул, что речь идет о ядерном оружии.
«Мы обсуждали это с Китаем, я говорил об этом с Россией. Я думаю, это то, чего хотели бы мы, чего хотели бы они... чего хотела бы Россия», - заявил глава Белого дома.
Ранее Трамп допускал, что Вашингтон, Москва и Пекин могут прийти к масштабному соглашению о сокращении ядерных вооружений, пишет Ura.ru.
