Над Россией сбили 90 украинских беспилотников
12 декабря 202507:52
Дежурные средства ПВО за минувшую ночь уничтожили над регионами России 90 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны.
Военные сбили 63 дрона в Брянской области, восемь - в Ярославской, четыре - в Московском регионе, по три - в Смоленской и Тверской областях и над акваторией Черного моря.
Кроме того, по два БПЛА ликвидировали в Тамбовской и Тульской областях, по одному - в Орловской и Ростовской.
Ранее дроны атаковали Тверь, в результате пострадали шесть взрослых и ребенок, пишет 360.ru.
