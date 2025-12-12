Над Россией сбили 90 украинских беспилотников

Дежурные средства ПВО за минувшую ночь уничтожили над регионами России 90 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны.

Военные сбили 63 дрона в Брянской области, восемь - в Ярославской, четыре - в Московском регионе, по три - в Смоленской и Тверской областях и над акваторией Черного моря.

Кроме того, по два БПЛА ликвидировали в Тамбовской и Тульской областях, по одному - в Орловской и Ростовской.

Ранее дроны атаковали Тверь, в результате пострадали шесть взрослых и ребенок, пишет 360.ru.

