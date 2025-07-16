Первый сертификат соответствия концепции «ультра всё включено» выдан в России. Его получил отель «Alean Family Doville» в Краснодарском крае, сообщили в Роскачестве. В ведомстве отметили, что сертификация позволяет не просто декларировать высокий уровень сервиса, но и подтвердить его документально, укрепляя лояльность туристов и формируя культуру честного взаимодействия между гостем и отелем. Мкрчян отметил, что в России давно существуют отели по системе «ультра всё включено».

«Alean Family Doville» работает по этой системе не первый год. То, что ему выдали сертификат, - некая констатация уже прошедшего этапа. Просто раньше не было таких сертификатов. В России давно существуют отели по системе «ультра всё включено», которые отличаются от обычных «всё включено» тем, что предоставляют немножко больше, в том числе, в сервисе, в питании, в напитках и услугах. Например, не трехразовое питание, а пятиразовое. Не краснодарские вина и пиво, а импортные вина. Не просто бесплатные лежаки и зонтики на пляже, но ещё и спортинвентарь, безмоторные лодки. Не только детская и взрослая анимация, но и спортивные мероприятия, например, стрельба из лука и прочее», - рассказал эксперт.