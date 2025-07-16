Где отдохнуть в России по системе «ультра всё включено»
Сейчас по системе «ультра всё включено» в России наберется не больше десятка отелей, однако их число определенно будет расти, сказал НСН вице-президент Ассоциации туристических агентств Алексан Мкртчян.
В России давно существуют отели по системе «ультра всё включено», которые отличаются от обычных «всё включено» тем, что предоставляют немножко больше по сервису, питанию и услугам, пояснил в разговоре с НСН вице-президент Ассоциации туристических агентств Алексан Мкртчян.
Первый сертификат соответствия концепции «ультра всё включено» выдан в России. Его получил отель «Alean Family Doville» в Краснодарском крае, сообщили в Роскачестве. В ведомстве отметили, что сертификация позволяет не просто декларировать высокий уровень сервиса, но и подтвердить его документально, укрепляя лояльность туристов и формируя культуру честного взаимодействия между гостем и отелем. Мкрчян отметил, что в России давно существуют отели по системе «ультра всё включено».
«Alean Family Doville» работает по этой системе не первый год. То, что ему выдали сертификат, - некая констатация уже прошедшего этапа. Просто раньше не было таких сертификатов. В России давно существуют отели по системе «ультра всё включено», которые отличаются от обычных «всё включено» тем, что предоставляют немножко больше, в том числе, в сервисе, в питании, в напитках и услугах. Например, не трехразовое питание, а пятиразовое. Не краснодарские вина и пиво, а импортные вина. Не просто бесплатные лежаки и зонтики на пляже, но ещё и спортинвентарь, безмоторные лодки. Не только детская и взрослая анимация, но и спортивные мероприятия, например, стрельба из лука и прочее», - рассказал эксперт.
Он также отметил высокий спрос на подобный отдых.
«Спрос на отели, работающие по системе «ультра всё включено», в России большой. Люди, независимо от места проживания, хотят четкого понимания, сколько они потратят денег на отдыхе. Особенно, когда речь идет о больших семьях. Обе системы «всё включено» и «ультра всё включено» удачно вписываются в концепцию семейного отдыха. Хотя ещё 15 лет назад в стране не было ни одного отеля даже по системе «всё включено»», - заметил Мкртчян.
По его словам, для перехода на такую систему отелю необходимо, прежде всего, иметь большую территорию.
«Ультра все включено» - молодая концепция, на которую сейчас переходит все больше отелей, в первую очередь, в Краснодарском крае. Речь идет о пляжном отдыхе. В Москве, в Санкт-Петербурге или Казани нет смысла в этой системе. Для того, чтобы воспользоваться всеми её преимуществами, необходимо находиться на территории отеля круглосуточно. Ещё одна проблема – отсутствие в России отелей с большой территорией. Отель с небольшой территорией не может работать по системе «всё включено». Для этого нужно несколько гектаров, на которых разместятся бассейны, детские и спортивные площадки. Только под детский мини-клуб должно быть отведено не менее 300-500 квадратных метров. Многие хотят перейти на систему «всё включено», но у них нет необходимой для этого территории. Подавляющее большинство (80%) отелей у нас меньше 80 номеров. Сейчас по системе «ультра всё включено» в России наберется не больше десятка отелей», - заключил собеседник НСН.
Ранее стало известно, что в Турции сократят количество отелей «все включено», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиянам назвали сферы, где можно получать «доход мечты»
- «Барды за забором!»: Лоза рассказал о парадоксах заменившего «Грушу» фестиваля
- Володин предложил сделать бесплатными детские сады в селах
- Мостовой назвал главного фаворита нового сезона РПЛ
- Где у него двигатель: Когда российская авиация сможет заменить «Боинги»
- Пашинян: Власти Армении не желают конфликта с Россией
- Моргенштерна оправдали за выступление перед собакой за €150 тысяч
- В России задержали крупнейшую в 2025 году партию наркотиков
- Где отдохнуть в России по системе «ультра всё включено»
- Посольство РФ получило доступ к задержанному во Франции баскетболисту Касаткину
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru