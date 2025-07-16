Где отдохнуть в России по системе «ультра всё включено»

Сейчас по системе «ультра всё включено» в России наберется не больше десятка отелей, однако их число определенно будет расти, сказал НСН вице-президент Ассоциации туристических агентств Алексан Мкртчян.

В России давно существуют отели по системе «ультра всё включено», которые отличаются от обычных «всё включено» тем, что предоставляют немножко больше по сервису, питанию и услугам, пояснил в разговоре с НСН вице-президент Ассоциации туристических агентств Алексан Мкртчян.

Отдых на Черном море – 2025: Советы по выбору курорта, особенности и цены

Первый сертификат соответствия концепции «ультра всё включено» выдан в России. Его получил отель «Alean Family Doville» в Краснодарском крае, сообщили в Роскачестве. В ведомстве отметили, что сертификация позволяет не просто декларировать высокий уровень сервиса, но и подтвердить его документально, укрепляя лояльность туристов и формируя культуру честного взаимодействия между гостем и отелем. Мкрчян отметил, что в России давно существуют отели по системе «ультра всё включено».

«Alean Family Doville» работает по этой системе не первый год. То, что ему выдали сертификат, - некая констатация уже прошедшего этапа. Просто раньше не было таких сертификатов. В России давно существуют отели по системе «ультра всё включено», которые отличаются от обычных «всё включено» тем, что предоставляют немножко больше, в том числе, в сервисе, в питании, в напитках и услугах. Например, не трехразовое питание, а пятиразовое. Не краснодарские вина и пиво, а импортные вина. Не просто бесплатные лежаки и зонтики на пляже, но ещё и спортинвентарь, безмоторные лодки. Не только детская и взрослая анимация, но и спортивные мероприятия, например, стрельба из лука и прочее», - рассказал эксперт.
Куда поедут россияне этим летом вместо Анапы на фоне ЧП с мазутом

Он также отметил высокий спрос на подобный отдых.

«Спрос на отели, работающие по системе «ультра всё включено», в России большой. Люди, независимо от места проживания, хотят четкого понимания, сколько они потратят денег на отдыхе. Особенно, когда речь идет о больших семьях. Обе системы «всё включено» и «ультра всё включено» удачно вписываются в концепцию семейного отдыха. Хотя ещё 15 лет назад в стране не было ни одного отеля даже по системе «всё включено»», - заметил Мкртчян.
Россиянам назвали средний чек гастротура в Краснодарском крае

По его словам, для перехода на такую систему отелю необходимо, прежде всего, иметь большую территорию.

«Ультра все включено» - молодая концепция, на которую сейчас переходит все больше отелей, в первую очередь, в Краснодарском крае. Речь идет о пляжном отдыхе. В Москве, в Санкт-Петербурге или Казани нет смысла в этой системе. Для того, чтобы воспользоваться всеми её преимуществами, необходимо находиться на территории отеля круглосуточно. Ещё одна проблема – отсутствие в России отелей с большой территорией. Отель с небольшой территорией не может работать по системе «всё включено». Для этого нужно несколько гектаров, на которых разместятся бассейны, детские и спортивные площадки. Только под детский мини-клуб должно быть отведено не менее 300-500 квадратных метров. Многие хотят перейти на систему «всё включено», но у них нет необходимой для этого территории. Подавляющее большинство (80%) отелей у нас меньше 80 номеров. Сейчас по системе «ультра всё включено» в России наберется не больше десятка отелей», - заключил собеседник НСН.

Ранее стало известно, что в Турции сократят количество отелей «все включено», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ОтелиПляжиМногодетные СемьиОтдых

Горячие новости

Все новости

партнеры