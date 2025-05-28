СОЧИ ВМЕСТО АНАПЫ: ЦЕНЫ И ЛУЧШИЕ ОТЕЛИ

Этим летом россияне поедут в Краснодарский край, Москву, Питер и Крым, а за пятое место поборются Калининград и Казань, заявил НСН вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

Лидером по популярности среди туристов Краснодарского края выступает Сочи.

«Уже четко вырисовались лидеры на этот сезон. На первом месте по бронированиям Краснодарский край. Да, Анапа просела, но вырос Геленджик, Сочи. На втором месте Москва, далее Санкт-Петербург, затем Крым», - рассказал он.

При этом ЧП с выбросом мазута поставило под угрозу отдых в Краснодарском крае, где откроются не все пляжи. Глава администрации Краснодарского края Вениамин Кондратьев на фоне аварии с танкерами и выбросом мазута предложил в Telegram-канале варианты отдыха в Анапе и Темрюкском районе. Именно эти районы пострадали больше всего. Он призвал обратить внимание на посещение виноделен, спортивные мероприятия, агро- и гастротуризм. В отрасли эту идею охотно поддержали, отметив, что гастротуризм давно покорил сердца россиян.

Средний чек гастрономического тура в Краснодарском крае на двоих составляет 89 тысяч рублей, заявил НСН вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

«Средний чек на двоих составляет 89 тысяч рублей, включая транспортные расходы. Это мы говорим по Краснодарскому краю в целом, по Анапе средний чек варьируется от 7 тысяч рублей на человека в сутки до 20 тысяч рублей, это не считая транспортных расходов. Есть целые туры по винодельням, это не только вино, это и местная кухня, дегустации. Это очень популярно сегодня. Детям нужны свои предложения в таких турах, есть такая особенность. Предлагается специальное детское меню. У многих винных брендов уже есть свои рестораны», - рассказал он.

На этом фоне разница цен между Сочи и Анапой в этом году достигла фантастических 30%, а Крым рекордно подорожал на 20%, заявил НСН вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

«Что касается Анапы, почти все отельеры дали цены 2024 года, а 15% отелей дали цены 2023 года. Поэтому видим сейчас резкий рост бронирований даже по Анапе. Разница цен между Сочи и Анапой уже достигла фантастических 30%. Такого не было никогда. Тот отель, который в Сочи стоит 15 тысяч в сутки, в Анапе стоит максимум 10 тысяч рублей», - рассказал он.

В целом по стране цены выросли от 10 до 18% в зависимости от «звездности» отелей.

«В среднем по России не хватает около тысячи отелей четырех-пяти звезд. Поэтому на эти отели мы видим самый большой рост цен – порядка 15-18%. У нас в целом все хорошо только с отелями одна-три звезды, большая, конкуренция, здесь рост цен составил 10-12%», - добавил собеседник НСН.

Подборка лучших отелей в Сочи на основе отзывов гостей в отрытом доступе:

1. Bridge Resort

2. Богатырь

3. Radisson Collection Paradise Resort & SPA

4. Альфа Сириус

5. Grand Karat Sochi

Туристы советуют также следующие апартаменты по соотношению цены и качества:

1. Оздоровительно-образовательный Центр Илона

2. Апартаменты Вальсет Премиум от АЗИМУТ

3. Апарт-Oтель Регул

4. Ideal House Kurortniy Pr.

5. FunDuke Apartments

Еще один традиционный вариант отдыха в Краснодарском крае – Геленджик.

Отдых в Геленджике можно спланировать по-разному. Уставшие от шума мегаполисов и повседневной активности выбирают чистые галечные пляжи, наслаждаются морем и окружающими бухту горами.

Семьи с детьми любят этот курорт за то, что здесь много развлечений для малышей. Например, «Сафари-парк» с дикими животными, шоу с морскими обитателями в дельфинарии и океанариуме. Есть также канатная дорога, колесо обозрения и аттракционы парка «Олимп». В Геленджике сразу несколько аквапарков, которые дети просто обожают. Поэтому с маленькими детьми можно поехать именно сюда.

Взрослым активным туристам тоже есть чем заняться - джиппинг в горах, конные прогулки, заезды на квадроциклах, дайвинг…

В Краснодарском крае действуют четыре гражданских аэропорта: Краснодар (Пашковский), Сочи (Адлер), Анапа (Витязево) и Геленджик. Открыт только аэропорт Сочи, куда полеты осуществляются по безопасному маршруту в облет закрытого воздушного пространства.

Из Москвы в Сочи ежедневно совершается не меньше 10 рейсов, полёт занимает около 4 часов. В сезон цены на билеты в одну сторону начинаются от 7000 ₽.

Самый быстрый поезд «Москва — Адлер» идёт 23 часа, билет в плацкарту стоит от 3500 ₽, купе — от 5000 ₽, СВ — от 14 200 ₽.

Автобус из Москвы идёт без малого сутки, билет стоит от 3400 ₽. Расстояние между Москвой и Сочи составляет больше 1600 километров.