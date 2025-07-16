Учителя раскрыли, как сделать популярной свою профессию
Любые меры соцподдержки учителей важны, однако главное - обеспечить педагогов свободой, хорошими условиями труда и достойной зарплатой, сказал НСН Дмитрий Казаков.
Чтобы профессия учителя стала популярной, необходимо предоставить преподавателям достойную зарплату, нормальные условия труда и педагогическую свободу, дополнительная социальная поддержка также не будет лишней, заявил НСН член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков.
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) ранее направил обращение вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением ввести программу «Учительский капитал», в соответствии с которой учителям, проработавшим более десяти лет, будут выдаваться сертификаты в размере одного миллиона рублей. Об этом сообщило РИА Новости. Казаков заявил, что поддерживает инициативу Чернышова, однако отметил, что для учителей также важны достойная зарплата, нормальные условия труда и педагогическая свобода.
«Я выступаю за любую социальную поддержку учителей, если она не дискриминирует какую-то группу педагогов. В первую очередь нужно заботиться о том, чтобы профессия учителя была популярной, чтобы у педагогов были нормальные условия труда и хорошая зарплата. При этом заработок должен быть приличным за одну ставку — 18 уроков в неделю, к которым учитель готовится, проводит методическую работу и так далее. Не должно быть такого, чтобы учитель получал достойную зарплату только в том случае, если работает на две-три ставки. Еще одна очень важная составляющая работы учителя — это педагогическая свобода, то есть учитель должен работать не по указке сверху, а заниматься творчеством. Учитель — это творческая профессия», — сказал Казаков.
Ранее Казаков заявил, что России не нужно возвращаться к десятилетнему обучению в школах, так как это примитивный подход, который лишает общество должного уровня развития.
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