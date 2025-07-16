Чтобы профессия учителя стала популярной, необходимо предоставить преподавателям достойную зарплату, нормальные условия труда и педагогическую свободу, дополнительная социальная поддержка также не будет лишней, заявил НСН член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) ранее направил обращение вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением ввести программу «Учительский капитал», в соответствии с которой учителям, проработавшим более десяти лет, будут выдаваться сертификаты в размере одного миллиона рублей. Об этом сообщило РИА Новости. Казаков заявил, что поддерживает инициативу Чернышова, однако отметил, что для учителей также важны достойная зарплата, нормальные условия труда и педагогическая свобода.