«Очень часто в гастротуризме есть однодневные экскурсии с проживанием, например, в отеле на побережье. Многие отели имеют свои бассейны. Средний чек сильно зависит от транспортных расходов. В Анапу сейчас нет возможности добраться воздушным транспортом. Средний чек на двоих составляет 89 тысяч рублей, включая транспортные расходы. Это мы говорим по Краснодарскому краю в целом, по Анапе средний чек варьируется от 7 тысяч рублей на человека в сутки до 20 тысяч рублей, это не считая транспортных расходов. Есть целые туры по винодельням, это не только вино, это и местная кухня, дегустации. Это очень популярно сегодня. Детям нужны свои предложения в таких турах, есть такая особенность. Предлагается специальное детское меню. У многих винных брендов уже есть свои рестораны», - рассказал он.

По его словам, за год Краснодарский край посещает не менее 18 миллионов человек, из них 4,5 миллиона человек посещали Анапу.

«Сейчас идет речь о расширении возможностей путешествий в Краснодарском крае. В последние годы многие туристы выбирают путешествие по стране с посещением уникальных гастрономических мест. Это локальные продукты, возможность посещения виноделен. Это будет однозначно популярно этим летом. Конечно, большинство выбирает летом именно море, здесь самое большое число бронирований. За год Краснодарский край посещает не менее 18 миллионов человек, 4,5 миллиона человек посещали Анапу. Будем надеяться, что альтернативные варианты отдыха будут расширяться. Сейчас есть предложения в Геленджике, Сочи, Абхазии. Каждый сможет найти путешествие под свой бюджет», - добавил собеседник НСН.

Рестораторы Дмитрий Левицкий и Аркадий Новиков ранее сообщили, что планируют создать в Геленджике винный курорт «Белый мыс» в 2025 году. На территории разместятся 20 заведений, музей российского вина и школа сомелье, передает «Радиоточка НСН».

