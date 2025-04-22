Конечно, большинство выбирает летом именно море, здесь самое большое число бронирований. За год Краснодарский край посещает не менее 18 миллионов человек, 4,5 миллиона человек посещали Анапу. Будем надеяться, что альтернативные варианты отдыха будут расширяться. Сейчас есть предложения в Геленджике, Сочи, Абхазии. Каждый сможет найти путешествие под свой бюджет», - добавил собеседник НСН.

Со своей стороны, глава Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский рассказал, что перераспределение туристов из Анапы уже идет полным ходом, он согласен с коллегами из АТОР в том, что Крым примет большую часть туристов на себя.

«Крым в последнее время был серьёзно недозагружен, туда и перераспределится высокий спрос, причем без явного повышения цен. Соседние с Анапой курорты уже загружены неплохо», - заключил он.

По его словам, уже сейчас отели Анапы снижают цены до 30%, падение может дойти до 50%, но убедить туриста приехать на закрытые пляжи будет непросто.

«Это очень тяжелый удар по отельерам. Многие просто в этом году не откроются, особенно те отели, которые ориентировались на море. В первую очередь под удар попадут отели, которые не обладают собственной развитой инфраструктурой, а просто предоставляют услугу размещения. Они работают в сезонном режиме, в этом году они открываться не будут, примут удар на себя. Другие отели будут пытаться убедить туриста все-таки приехать, они будут вынуждены значительно снизить цены. Уже сейчас мы фиксируем снижение цен до 30%. Снижение цен может дойти и до 50% в определенные периоды», - рассказал он.

По словам Уманского, снижение цен позволит предпринимателям регионам максимум выйти в ноль, о заработке в этом сезоне речи не идет, могут потребоваться дополнительные меры господдержки.

«Даже при таком снижении цен загрузка не будет очень высокая. Ориентируемся на показатели в 50-60% в летний сезон. Поэтому в совокупности низкие цены и такая загрузка в лучшем случае смогут обеспечить нулевую экономику, для сохранения рабочих мест, но не более того. Бизнес в этом году точно не заработает», - добавил он.

Напомним, что пострадавшие от разлива мазута в Керченском проливе предприниматели получат отсрочку от уплаты ряда налогов и страховых взносов – срок внесения продлят до 25 декабря 2025 года. Уманский уверен, что по итогу неудачного сезона отельерам потребуются дополнительные меры поддержки.