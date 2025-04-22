Куда поедут россияне этим летом вместо Анапы на фоне ЧП с мазутом
Заявление главы Роспотребнадзора о непригодности части пляжей Анапы привело к отмене 10% запланированных поездок, скидки в 50% не помогут вернуть туристов. Куда перебронируют отпуск россияне – в материале НСН.
Черноморское побережье Краснодарского края может потерять половину туристов в этом году из-за ЧП с разливом мазута. Предпринимателям дают «отсрочки» от уплаты налогов, граждане меняют маршруты в предстоящий сезон отпусков, объезжая Анапу.
МЕНЯЮТ МАРШРУТ: КРЫМ
Отельеры и туроператоры ждали решения властей и ведомств об открытии пляжей в регионе. О том, что курортный сезон не может быть открыт в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края из-за повторных разливов мазута, на днях сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Это заявление уже привело к отмене 10% запланированных поездок, рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.
«Основной поток гостей, отказавшихся от летнего отдыха в Анапе, переориентируется на Крым. Это может добавить полуострову 1–1,5 млн прибытий», - отметил он, передает «Коммерсант».
Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин заявил НСН, что за год Краснодарский край посещает не менее 18 миллионов человек, из них 4,5 миллиона человек посещали Анапу.
Конечно, большинство выбирает летом именно море, здесь самое большое число бронирований. За год Краснодарский край посещает не менее 18 миллионов человек, 4,5 миллиона человек посещали Анапу. Будем надеяться, что альтернативные варианты отдыха будут расширяться. Сейчас есть предложения в Геленджике, Сочи, Абхазии. Каждый сможет найти путешествие под свой бюджет», - добавил собеседник НСН.
Со своей стороны, глава Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский рассказал, что перераспределение туристов из Анапы уже идет полным ходом, он согласен с коллегами из АТОР в том, что Крым примет большую часть туристов на себя.
«Крым в последнее время был серьёзно недозагружен, туда и перераспределится высокий спрос, причем без явного повышения цен. Соседние с Анапой курорты уже загружены неплохо», - заключил он.
По его словам, уже сейчас отели Анапы снижают цены до 30%, падение может дойти до 50%, но убедить туриста приехать на закрытые пляжи будет непросто.
«Это очень тяжелый удар по отельерам. Многие просто в этом году не откроются, особенно те отели, которые ориентировались на море. В первую очередь под удар попадут отели, которые не обладают собственной развитой инфраструктурой, а просто предоставляют услугу размещения. Они работают в сезонном режиме, в этом году они открываться не будут, примут удар на себя. Другие отели будут пытаться убедить туриста все-таки приехать, они будут вынуждены значительно снизить цены. Уже сейчас мы фиксируем снижение цен до 30%. Снижение цен может дойти и до 50% в определенные периоды», - рассказал он.
По словам Уманского, снижение цен позволит предпринимателям регионам максимум выйти в ноль, о заработке в этом сезоне речи не идет, могут потребоваться дополнительные меры господдержки.
«Даже при таком снижении цен загрузка не будет очень высокая. Ориентируемся на показатели в 50-60% в летний сезон. Поэтому в совокупности низкие цены и такая загрузка в лучшем случае смогут обеспечить нулевую экономику, для сохранения рабочих мест, но не более того. Бизнес в этом году точно не заработает», - добавил он.
Напомним, что пострадавшие от разлива мазута в Керченском проливе предприниматели получат отсрочку от уплаты ряда налогов и страховых взносов – срок внесения продлят до 25 декабря 2025 года. Уманский уверен, что по итогу неудачного сезона отельерам потребуются дополнительные меры поддержки.
КУДА ЕЩЕ: ДАГЕСТАН И ТУРЦИЯ
В Туапсе, Сочи и Крыму практически отсутствует вероятность повторного выброса мазута по мере прогрева воды, заявил эколог Георгий Каваносян в беседе с НСН.
«Конечно, высока вероятность вторичного загрязнения, повторных выбросов в районе Керчи и Анапы. Не в таких объемах, как в декабре или январе, но все же. Средняя вероятность – это Новороссийск, Геленджик, Феодосийский залив и Севастополь. И практически отсутствует вероятность на всем остальном побережье – Туапсе, Сочи, южный и западный берег Крыма. Там, на мой взгляд, будет безопасно. В Азовском море угрозы нет, выбросы были единичные», - рассказал он.
По его словам, разовое проглатывание загрязненной воды безопасно, но большая концентрация приведет к отравлению отдыхающего.
В отрасли считают, что россияне все-таки не готовы будут рисковать, особенно это касается семейного отдыха с детьми.
Так, вице-президент АТОР Сергей Ромашкин не исключает, что часть путешественников может переориентироваться на Дагестан.
По его словам, состав туристов в регионе меняется: если в предыдущие годы 90% формировал экскурсионный поток, то сейчас более половины заявок — это именно пляжный отдых. Спрос на регион, по словам эксперта, сейчас на 30–40% превышает прошлогодний, а вот в Сочи таких повышенных бронирований не фиксируется.
При этом укрепление рубля способствует повышению спроса на традиционные зарубежные направления летом – Египет и Турция.
Наиболее востребованными у российских туристов выездными направлениями этим летом будут Турция, Мальдивы и страны Африки, заявил в эфире НСН гендиректор компании «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.
«Турция вне конкуренции, она в последние годы принимает по 5-6 миллионов россиян, и я думаю, что этот год не станет исключением. На ситуацию может повлиять геополитика, но турки ведут себя очень осмотрительно и не будут делать ничего, что навредило бы туризму в летний сезон. На двоих за неделю в приличной гостинице можно заплатить и 350 тысяч рублей, включая перелет. Но если мы говорим о каком-то не убитом отеле с хорошим качественным отдыхом, то я бы рассчитывал на 150, в редких случаях 120 тысяч вместе с авиабилетами», - отметил он.
АНАПА НЕ СДАЕТСЯ
Глава администрации Краснодарского края Вениамин Кондратьев на фоне аварии с танкерами и выбросом мазута предложил в Telegram-канале варианты отдыха в Анапе и Темрюкском районе. В качестве альтернативы Кондратьев предложил посещение виноделен, спортивные мероприятия, агро- и гастротуризм.
Средний чек гастрономического тура в Краснодарском крае на двоих составляет 89 тысяч рублей, заявил НСН вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.
«Очень часто в гастротуризме есть однодневные экскурсии с проживанием, например, в отеле на побережье. Многие отели имеют свои бассейны. Средний чек сильно зависит от транспортных расходов. В Анапу сейчас нет возможности добраться воздушным транспортом. Средний чек на двоих составляет 89 тысяч рублей, включая транспортные расходы. Это мы говорим по Краснодарскому краю в целом, по Анапе средний чек варьируется от 7 тысяч рублей на человека в сутки до 20 тысяч рублей, это не считая транспортных расходов. Есть целые туры по винодельням, это не только вино, это и местная кухня, дегустации. Это очень популярно сегодня», - рассказал он.
При этом замглавы Минэкономразвития РФ Дмитрий Вахруков заявил, что уже более 500 млн рублей были возвращены детскими лагерями Анапы за ранее оплаченные путёвки.
Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян заявил «Радиоточке НСН», что в этом году побережье Анапы уже потеряло до 45% своих туристов.
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