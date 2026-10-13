Таиланд, Египет и Вьетнам: Куда поехать отдыхать на Новый год

Спрос и продажи на Новый год отстают примерно на 10% год к году, сказал в пресс-центре НСН Антон Лаврухин.

Таиланд лидирует по числу бронирований на Новый год, рассказал в пресс-центре НСН коммерческий директор «Слетать.ру» и управляющий директор туроператора Let’s Fly Антон Лаврухин.

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«Спрос и продажи на Новый год отстают примерно на 10% год к году. Распределение по направлениям следующее: Таиланд — на первом месте, Египет — на втором, Вьетнам — на третьем, ОАЭ — на четвертом, Китай — на пятом. В этом году в топ не вошла Россия, а в прошлом году доля ОАЭ по продажам была в два раза выше. Средний чек в Таиланде на Новый год снизился примерно на 8% и составляет около 210 тысяч рублей. В Египте средний чек вырос на 10% и достигает 235 тысяч рублей. Во Вьетнаме рост составил 70%, средняя стоимость тура на Новый год — 300 тысяч рублей. В ОАЭ показатель увеличился на 35% и составляет 320 тысяч рублей. Средний чек по Китаю вырос на 14%: отдых на Хайнане на Новый год обойдется примерно в 231 тысячу рублей. Также в этом сезоне появилась новинка для новогодних туров — Индонезия: объём бронирований по направлению в этом году в два раза превышает прошлогодний», — сказал собеседник НСН.

Туроператоры фиксируют новые выгодные направления и сезонные скидки. Генеральный директор туроператора «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов ранее рассказал в пресс-центре НСН, какие страны сейчас особенно привлекательны по цене и погоде.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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