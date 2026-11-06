Рост турпотока в Абхазию связан с тем, что отдых там дешевле Сочи, сезон дольше, а аэропорт Сухума стабильно работает, объяснил в интервью НСН вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.

Министр туризма Абхазии Астамур Логуа ране заявил, что за девять месяцев 2026 года республика приняла более 1,7 млн туристов, что на 15% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. По его мнению, в этом году у Абхазии есть шанс принять 2 млн туристов. Ромашкин объяснил, с чем связан рост интереса росийских туристов к этой стране.