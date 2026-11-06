Деньги, аэропорт и турецкий стандарт: Почему вырос поток туристов в Абхазию
Многие абхазские отельеры прошли обучение в Турции, там появился All inclusive, а туристов привлекают безлюдные огромные пляжи, сказал в эфире НСН Сергей Ромашкин.
Рост турпотока в Абхазию связан с тем, что отдых там дешевле Сочи, сезон дольше, а аэропорт Сухума стабильно работает, объяснил в интервью НСН вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.
Министр туризма Абхазии Астамур Логуа ране заявил, что за девять месяцев 2026 года республика приняла более 1,7 млн туристов, что на 15% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. По его мнению, в этом году у Абхазии есть шанс принять 2 млн туристов. Ромашкин объяснил, с чем связан рост интереса росийских туристов к этой стране.
«По нашим данным, турпоток вырос на 7-8%. Первая причина роста в том, что Абхазия дешевле, чем соседний Сочи. И дело даже не в том, что в Абхазии супердешево, просто Сочи - достаточно дорогой курорт. Вторая причина в том, что набирает пассажиропоток аэропорт Сухум, он работает значительно более стабильно, чем аэропорт Сочи. В Сочи сейчас достаточно непредсказуемая история и с прилетом, и с отлетом, а Сухум работает по расписанию, туристы это ценят. Третье – это то, что в Абхазии более длинный сезон. В Сочи уже практически перестали купаться, а в Абхазии сезон продолжается, потому что там всегда на два–три градуса теплее», - отметил вице-президент АТОР.
По словам Ромашкина, отдых в Абхазии подойдет любящим уединение туристам, при этом там пытаются внедрить турецкие стандарты.
«Абхазия совершила гигантский рывок и прошла огромную дорогу за последние 10–15 лет. Это касается и стандартов качества в отелях, тут есть и полноценный All inclusive. Многие абхазские отельеры прошли обучение в Турции, а турецкие специалисты приезжали в местные отели и рассказывали, как должно быть. Это массовая история – сотни или даже тысячи специалистов прошли дополнительное обучение. Отдых в Абхазии подойдет людям, которые не хотят больших городов и шумных общественных пространств. Это отдых на природе, там широченные пляжи, на которых мало людей. Если в Адлере мы летом видим миллион человек на пятиметровой полосе гальки, то в Абхазии стометровые пляжи и десять человек. Многим нравится уединенность, близость к природе, экологический "зеленый" отдых. Распределение спроса по отелям - 5–7% это пять звезд, 15–20% - четыре звезды, и 70% - три звезды», - заключил собеседник НСН.
Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян ранее говорил «Радиоточке НСН», что драки, убийства и изнасилования туристов – редчайшие случаи для Абхазии, а наиболее распространенные преступления – это кражи.
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