«Стоимость зависит от уровня локации. Здесь важны факторы комфорта: есть ли на территории точка общепита, насколько она привлекательна и полноценна, есть ли досуговые павильоны, wellness-центры и SPA, центры анимации, чтобы родители смогли комфортно отдыхать с детьми. Также особым запросом является конференц-зал, так как в модные отели ездят проводить корпоративные обучения и тим-билдинги. Второй фактор, влияющий на стоимость — номерной фонд. Чем выше комфорт и эстетика — инженерные системы, дизайн-проект, архитектурное решение — тем выше стоимость. Конечно, побеждают те локации, в которых хорошо проработана общая концепция территории. Средний чек в комфортных глэмпингах колеблется около 10-12 тысяч рублей за ночь», — заключил эксперт.

