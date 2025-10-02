Прочь из каменных джунглей: Почему россияне полюбили глэмпинги
Наибольшим спросом глэмпинги пользуются в столичном регионе и близлежащих областях, сказал НСН Вячеслав Котлов.
В России набирает обороты тренд на отдых в экологических зонах: россияне стали чаще ездить на Алтай, Дальний Восток и Байкал, сказал НСН руководитель строительной компании HalleHouse, эксперт Российского союза туриндустрии Вячеслав Котлов.
Росстандарт одобрил первый национальный стандарт для глэмпингов «Туризм и сопутствующие услуги. Глэмпинги. Общие требования». Документ подписан 30 сентября и вступит в силу с 1 июня 2026 года, отмечает «Коммерсант». ГОСТ может начать применяться и раньше. До сих пор в России не существовало единых нормативов для этого формата размещения, что осложняло развитие сегмента. Котлов отметил, что рост популярности глэмпингов начался с 2022 года, когда началось активное развитие внутреннего туризма.
«Отдых в глэмпингах становится все более популярным. Сегодня вообще наблюдается тренд отдыха в экологических зонах — желание вырваться из "каменных джунглей", "вдохнуть воздуха", "перезагрузиться" отправляет россиян на кратковременный отдых, даже просто на выходные, в лесной фонд, водоохранные и другие экологичные зоны. Этот тренд откликается как у бизнеса, так и у государства — неслучайно полным ходом идет благоустройство лесопарковых зон Подмосковья, когда леса превращаются в комфортные лесопарки с удобной инфраструктурой, куда люди приходят отдыхать даже после работы, что уж говорить о выходных. Аналогично и с глэмпингами: с пятницы по воскресенье данные туристические форматы пользуются высочайшим спросом. Мы, как застройщики, видим, что отели старого формата стремятся расширить свой номерной фонд в формате глэмпинга или эко-отеля с целью привлечения большего потока целевой аудитории. Динамика начала выраженно расти с 2022 года, когда начался вектор на развитие внутреннего туризма. Спрос есть и будет расти, единственное, что является сдерживающим фактором — не всегда и не везде номерной фонд отвечает ожиданиям гостей и не каждый глэмпинг реализует полноценную внутреннюю инфраструктуру, что, безусловно, неудобно для потребителя и охлаждает его интерес к объекту», — сказал собеседник НСН.
По его словам, наибольшим спросом глэмпинги пользуются в столичном регионе и близлежащих областях.
«На форумах и встречах профессиональных ассоциаций в сфере туризма отмечается, что наибольшим спросом глэмпинги пользуются в столичном регионе и близлежащих областях. Также развиты глэмпинги в Ленинградской области и "между" двумя столицами. Новые объекты возникают вдоль комфортных трасс. Все это логично — удобно доехать, чтобы провести "экологичный уик-энд". Также растет интерес к отдаленным регионам, например, к Алтаю, Байкалу и Дальнему Востоку. Создаются новые инвест-проекты, бизнес видит интерес к развитию в этих регионах. В других регионах пока еще больше развиты базы отдыха. Это смежный формат, но с меньшим упором на внутреннюю инфраструктуру и комфортность номерного фонда. Хотя и многие глэмпинги скорее можно назвать скорее базами отдыха из-за недостаточной инфраструктуры и качества номерного фонда», — отметил Котлов.
Он добавил, что в среднем ночь в комфортных глэмпингах стоит 10-12 тысяч рублей.
«Стоимость зависит от уровня локации. Здесь важны факторы комфорта: есть ли на территории точка общепита, насколько она привлекательна и полноценна, есть ли досуговые павильоны, wellness-центры и SPA, центры анимации, чтобы родители смогли комфортно отдыхать с детьми. Также особым запросом является конференц-зал, так как в модные отели ездят проводить корпоративные обучения и тим-билдинги. Второй фактор, влияющий на стоимость — номерной фонд. Чем выше комфорт и эстетика — инженерные системы, дизайн-проект, архитектурное решение — тем выше стоимость. Конечно, побеждают те локации, в которых хорошо проработана общая концепция территории. Средний чек в комфортных глэмпингах колеблется около 10-12 тысяч рублей за ночь», — заключил эксперт.
Ранее в пресс-службе национального туроператора «Алеан» (входит в РСТ) рассказали НСН, что российские туристы полюбили посещать природные достопримечательности, цветочные локации и горы.
