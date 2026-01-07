В Лондоне признали ограниченность военных возможностей по Украине

Великобритания в случае подписания мирного соглашения по Украине сможет обеспечить присутствие своих военных лишь на короткий срок. Об этом заявил бывший министр обороны страны Бэн Уоллес, комментируя итоги встречи так называемой «коалиции желающих» в Париже.

По его словам, реальные возможности для наращивания и длительного поддержания военного контингента у Лондона ограничены. Уоллес отметил, что из трех стран, участвовавших во встрече (Германии, Франции и Великобритании), фактически только Германия сейчас существенно увеличивает расходы на оборону.