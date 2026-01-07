В Лондоне признали ограниченность военных возможностей по Украине
Великобритания в случае подписания мирного соглашения по Украине сможет обеспечить присутствие своих военных лишь на короткий срок. Об этом заявил бывший министр обороны страны Бэн Уоллес, комментируя итоги встречи так называемой «коалиции желающих» в Париже.
По его словам, реальные возможности для наращивания и длительного поддержания военного контингента у Лондона ограничены. Уоллес отметил, что из трех стран, участвовавших во встрече (Германии, Франции и Великобритании), фактически только Германия сейчас существенно увеличивает расходы на оборону.
Экс-глава Минобороны также подчеркнул, что любые договоренности в рамках «коалиции желающих» напрямую зависят от того, будет ли реализовано обсуждаемое прекращение огня на Украине. Без этого, по его оценке, планы по размещению сил теряют практический смысл.
Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявлял, что в случае прекращения огня Лондон и Париж намерены создать на территории Украины сеть военных баз и склады техники для украинских вооруженных сил, передает «Радиоточка НСН».
