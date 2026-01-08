Кадыров ответил Зеленскому на предложение выкрасть его как Мадуро
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал в Telegram заявление президента Украины Владимира Зеленского, который предложил властям США выкрасть его по аналогии с инцидентом вокруг главы Венесуэлы Николоса Мадуро.
В своем сообщении Кадыров назвал Зеленского «скоморохом», который «трусливо намекнул», желая наблюдать за расправой над «грозным дядей Рамзаном» со стороны. Российский политик также обвинил украинского лидера в попытках сорвать мирный процесс, напомнив о ранее введенных против него Киевом санкциях и розыске.
Также Кадыров предупредил: «Враг может войти в нашу республику, но выйти уже не получится», напрямую обратившись к Зеленскому с вопросом: «Рискнешь сам, просроченный?».
7 января Зеленский предположил, что похищение Кадырова могло бы усилить давление на Россию в контексте мирного урегулирования.
Ранее Зеленский пригрозил России «открутить нос» на переговорах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
