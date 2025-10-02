В туриндустрии развеяли мифы об опасной и бедной Африке
Сегодня поездка в Африку начинается от 350 тысяч рублей на двоих - это намного интереснее, чем за те же деньги десятый раз ехать в Турцию, заявил НСН Дмитрий Арутюнов.
Сегодня Африка стала намного богаче и безопаснее, к тому же там рады российским туристам и активно развивают отельную инфраструктуру. Об этом НСН рассказал гендиректор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.
Россияне смогут посещать Замбию, Зимбабве, Мозамбик и Эсватини без визы, заявили в МИД России. Проекты соответствующих документов находятся на рассмотрении этих стран. Как пишут «Известия», сейчас идет работа над взаимной отменой визовых требований при краткосрочных поездках граждан с Замбией — до 90 дней, а также с Зимбабве, Мозамбиком и Эсватини — до 30 дней. Арутюнов рассказал, что Африка является очень перспективным направлением.
«Я вам прогнозирую, что будущее принадлежит Африке. Там идут колоссальные инвестиции в туристическую инфраструктуру. Китайцы там активно строят дороги, мировые отельные цепочки строят отели. Большой толчок к продажам Африки дала ситуация после ковида, когда открылись Турция и Танзания. В Занзибар у нас народ стал летать как к себе домой. Сейчас бум продолжается. Ежегодный прирост продаж Африки в моей компании – 40-50%. После ковида людей стали больше привлекать природные красоты. Там большой потенциал, особенно в восточной и южной части - Кения, Танзания. Посещая ЮАР, люди обычно захватывают две-три страны. Едут на водопад Виктория, который находится на границе Замбии, Зимбабве, Ботсвана и Намибии. В этом регионе нас вообще любят, и глупо отказываться от такого отношения к себе», - рассказал он.
По словам Арутюнова, билет в ЮАР можно приобрести за 60 тысяч рублей. При выборе отеля собеседник НСН посоветовал ориентироваться на варианты подороже с точки зрения уровня комфорта.
«Отмена виз подействует очень позитивно. Это тоже психологически действует на клиентов, что где-то тебя больше ждут. В условиях, когда Европа закрыта, любая открывающаяся дверь для нас интересна. Мы возили наших агентов в Руанду, там есть прекраснейший трекинг с горными гориллами. Там построены два отеля цепочки One&Only, развивается инфраструктура, становится чище. Африка сильно изменилась и стала безопаснее, богаче. В Южную Африку билет будет стоить порядка 50-60 тысяч рублей туда-обратно. Можно найти отель, который стоит 80 долларов в сутки, но мы рекомендуем выбирать отель получше с точки зрения безопасности и комфорта. Так что поездка в ЮАР может начинаться от 350 тысяч рублей на двоих. Я смотрю, какие деньги люди отдают за Турцию, и меня «жаба душит»: зачем вы по десятому разу едете в один отель, когда за эти же деньги можете съездить в новое интересное направление?» - подытожил он.
Ранее доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедры инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова Владимир Никифоров заявил НСН, что при посещения Индии или Африки туристам даже руки нужно мыть только в проверенной воде.
