Минувшим летом особой популярностью у туристов пользовались Мурманская область, Камчатка и Кавказ, раскрыли НСН тренды продолжающегося туристического сезона в пресс-службе туроператора «Алеан».

Российские турист полюбили посещать природные достопримечательности, цветочные локации и горы, рассказали НСН в пресс-службе национального туроператора «Алеан» (входит в РСТ).

Там отметили, что у туристов наметился тренд на поездки в горы.

«Магнитом» для туристов в прошедшем сезоне были разнообразные культурные и спортивные мероприятия. Так, отмечаем интерес к событийной повестке Нижнего Новгорода, Золотого кольца, Санкт-Петербурга. Вырос спрос на отдых на Азовском и Каспийском побережьях: часть туристов переориентировалась с черноморских курортов Краснодарского края на другие пляжные направления. Более чем на треть увеличилось число бронирований туров в Крым. Особенно вырос интерес к курортам с песчаными пляжами на Западном берегу. Еще один тренд этого сезона — отдых в горах: на Архызе, на Домбае, в Приэльбрусье. Номерной фонд курортов расширяется. Так, на Архызе в этом году открылось три отеля сети Alean Collection», — добавил туроператор.

Ранее президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский заявил НСН, что высокие цены на номера в 4-х и 5-ти звездочных отелях в Сочи объясняются их ограниченным предложением.

