Вливаем деньги: Какие горнолыжные курорты заменят россиянам Альпы
Генеральный директор Tez Tour Воскан Арзуманов заявил НСН, что в новом сезоне туристы поедут на Эльбрус, в Мурманск и на Шерегеш.
Российские горнолыжные курорты пока не дотягивают до уровня Альп, но у них огромный потенциал, заявил НСН генеральный директор Tez Tour Воскан Арзуманов.
По итогам прошлого зимнего сезона Шерегеш вошел в десятку наиболее востребованных горнолыжных курортов страны. Общий турпоток составил около 2,5 млн человек – из 8,3 млн посетивших все горнолыжные курорты России. Туроператоры ожидают, что этот сезон будет не хуже, пишет АТОР. Туроператоры уверены, что продажи активизируются к середине октября, но уже сейчас в ряде компаний фиксируют прирост к аналогичному периоду прошлого года. Арзуманов перечислил и другие курорты.
«Огромный минус Шерегеша в том, что нет достаточной номерной емкости. Это проблема всех горнолыжных курортов. Конечно, туристы поедут и на Эльбрус, и в Мурманск. Горнолыжники всегда едут куда-то кататься, а Альпы для нас сегодня закрыты. Конечно, качество наших курортов не дотягивает до альпийских. Шерегеш мы активно развиваем сейчас, вливаем туда серьезные деньги, у курорта большое будущее. У нас сегодня горнолыжные курорты есть и в Башкирии, и в Челябинской области. Лидирует у нас курорт в Минеральных водах - Архыз. В Сочи у нас «элитка», это номер один. Сюда также включаем Эльбрус», - рассказал он.
Он подчеркнул, что лыжники – это особый сегмент для туроператоров.
«Туроператоры предлагают туры в Болгарию, но это не закрывает весь наш спрос. Плюс летать со всем оборудованием не очень удобно. Профессионалы любят свою личную экипировку. Очень много горнолыжников не селятся в гостиницы, это такая особенность этого сегмента. Здесь у нас присутствует акцент на частный сектор. Лыжники – это отдельный вид туристов. Они утром проснулись, покатались на трассе, а вечером идут сразу спать. Они даже особо не развлекаются», - добавил собеседник НСН.
Отели Сочи в конце октября будут минимум на 40% дешевле, чем в летний сезон, заявил НСН вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.
