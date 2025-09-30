«Огромный минус Шерегеша в том, что нет достаточной номерной емкости. Это проблема всех горнолыжных курортов. Конечно, туристы поедут и на Эльбрус, и в Мурманск. Горнолыжники всегда едут куда-то кататься, а Альпы для нас сегодня закрыты. Конечно, качество наших курортов не дотягивает до альпийских. Шерегеш мы активно развиваем сейчас, вливаем туда серьезные деньги, у курорта большое будущее. У нас сегодня горнолыжные курорты есть и в Башкирии, и в Челябинской области. Лидирует у нас курорт в Минеральных водах - Архыз. В Сочи у нас «элитка», это номер один. Сюда также включаем Эльбрус», - рассказал он.

Он подчеркнул, что лыжники – это особый сегмент для туроператоров.

«Туроператоры предлагают туры в Болгарию, но это не закрывает весь наш спрос. Плюс летать со всем оборудованием не очень удобно. Профессионалы любят свою личную экипировку. Очень много горнолыжников не селятся в гостиницы, это такая особенность этого сегмента. Здесь у нас присутствует акцент на частный сектор. Лыжники – это отдельный вид туристов. Они утром проснулись, покатались на трассе, а вечером идут сразу спать. Они даже особо не развлекаются», - добавил собеседник НСН.

Отели Сочи в конце октября будут минимум на 40% дешевле, чем в летний сезон, заявил НСН вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

