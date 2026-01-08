По его мнению, западноевропейские страны усиливают угрозу прямой войны с Россией. Дипломат указал, что в отличие от этих шагов, Венгрия остаётся сторонником мирного урегулирования через переговоры, включая диалог между Вашингтоном и Москвой, и отвергает последние решения Брюсселя.

Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон может в ближайшие недели побеседовать с лидером России Владимиром Путиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

