Венгрия: Страны «коалиции желающих» усиливают угрозу конфликта с РФ

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто раскритиковал в соцсети X действия стран Европы, входящих в «коалицию желающих», в отношении Украины.

По его мнению, западноевропейские страны усиливают угрозу прямой войны с Россией. Дипломат указал, что в отличие от этих шагов, Венгрия остаётся сторонником мирного урегулирования через переговоры, включая диалог между Вашингтоном и Москвой, и отвергает последние решения Брюсселя.

Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон может в ближайшие недели побеседовать с лидером России Владимиром Путиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
