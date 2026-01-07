Зеленский допустил завершение конфликта на Украине в течение полугода

Конфликт на Украине может завершиться в ближайшие шесть месяцев. Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский, выступая на церемонии открытия председательства Кипра в Совете Европейского союза, сообщает издание «Страна.ua».

По словам Зеленского, нынешний этап международных контактов Киева с европейскими странами и Соединенными Штатами свидетельствует о выходе переговорного процесса на новый уровень. Он дал понять, что окончание боевых действий возможно еще в период председательства Кипра в ЕС, которое продлится до конца июня 2026 года.

В Москве, в свою очередь, ранее заявляли, что ситуация на линии боевого соприкосновения должна подтолкнуть украинские власти к переговорам. Представители российских властей указывали на потери украинских подразделений и снижение их боеспособности.

Ранее также подчеркивалось, что дальнейшее развитие событий, по оценке российской стороны, будет зависеть от решения Киева — либо боевые действия продолжатся, либо украинские войска покинут контролируемые территории и конфликт будет завершен, передает «Радиоточка НСН».

