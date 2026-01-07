Зеленский допустил завершение конфликта на Украине в течение полугода

Конфликт на Украине может завершиться в ближайшие шесть месяцев. Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский, выступая на церемонии открытия председательства Кипра в Совете Европейского союза, сообщает издание «Страна.ua».

По словам Зеленского, нынешний этап международных контактов Киева с европейскими странами и Соединенными Штатами свидетельствует о выходе переговорного процесса на новый уровень. Он дал понять, что окончание боевых действий возможно еще в период председательства Кипра в ЕС, которое продлится до конца июня 2026 года.