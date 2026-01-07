В ЕС назвали вступление Украины в союз ключевой гарантией безопасности
Руководство Евросоюза на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Никосии обсудило перспективы вступления Киева в ЕС как один из ключевых элементов обеспечения безопасности страны. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
По ее словам, на переговорах с Зеленским и председателем Европейского совета Антониу Коштой было отмечено, что недавнее соглашение о гарантиях безопасности является важным шагом на пути к достижению справедливого и устойчивого мира на Украине. В Брюсселе считают, что членство в Евросоюзе само по себе представляет собой значимую гарантию стабильности и безопасности, а также открывает путь к более устойчивому развитию страны.
Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС в июне 2022 года. В самом Евросоюзе ранее признавали, что это решение во многом носило символический характер и было направлено на политическую поддержку Киева.
В Москве неоднократно заявляли, что вопрос вступления Украины в ЕС является суверенным решением страны. При этом внутри самого Евросоюза сохраняются разногласия, и ряд государств выступают против присоединения Украины к объединению, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В ЕС назвали вступление Украины в союз ключевой гарантией безопасности
- Зеленский допустил завершение конфликта на Украине в течение полугода
- В Лондоне признали ограниченность военных возможностей по Украине
- США представили трехэтапный план действий в Венесуэле
- Белый дом исключил смягчение миграционной политики
- СМИ: Дания признала провал попыток повлиять на Трампа по Гренландии
- МОК запретил российскую символику на трибунах Олимпиады-2026
- Белый дом заявил о возможном суде над членами экипажа танкера «Маринера»
- Белый дом заявил о необходимости большего контроля США в Арктике
- Белый дом заявил об «открытых и искренних» отношениях Трампа с Путиным и Си
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru