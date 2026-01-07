В ЕС назвали вступление Украины в союз ключевой гарантией безопасности

Руководство Евросоюза на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Никосии обсудило перспективы вступления Киева в ЕС как один из ключевых элементов обеспечения безопасности страны. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, на переговорах с Зеленским и председателем Европейского совета Антониу Коштой было отмечено, что недавнее соглашение о гарантиях безопасности является важным шагом на пути к достижению справедливого и устойчивого мира на Украине. В Брюсселе считают, что членство в Евросоюзе само по себе представляет собой значимую гарантию стабильности и безопасности, а также открывает путь к более устойчивому развитию страны.