В ЕС назвали вступление Украины в союз ключевой гарантией безопасности

Руководство Евросоюза на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Никосии обсудило перспективы вступления Киева в ЕС как один из ключевых элементов обеспечения безопасности страны. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, на переговорах с Зеленским и председателем Европейского совета Антониу Коштой было отмечено, что недавнее соглашение о гарантиях безопасности является важным шагом на пути к достижению справедливого и устойчивого мира на Украине. В Брюсселе считают, что членство в Евросоюзе само по себе представляет собой значимую гарантию стабильности и безопасности, а также открывает путь к более устойчивому развитию страны.

СМИ: В ЕС назвали «совершенно невозможным» вступление Украины к 2027 году

Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС в июне 2022 года. В самом Евросоюзе ранее признавали, что это решение во многом носило символический характер и было направлено на политическую поддержку Киева.

В Москве неоднократно заявляли, что вопрос вступления Украины в ЕС является суверенным решением страны. При этом внутри самого Евросоюза сохраняются разногласия, и ряд государств выступают против присоединения Украины к объединению, передает «Радиоточка НСН».

