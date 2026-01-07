США представили трехэтапный план действий в Венесуэле

Администрация США разработала трехступенчатый план в отношении Венесуэлы, который предусматривает стабилизацию обстановки в стране, восстановление экономики и последующую передачу власти. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

По его словам, первым этапом американского плана является стабилизация ситуации и предотвращение хаоса. В Вашингтоне подчеркивают, что не заинтересованы в дестабилизации страны и считают приоритетом сохранение управляемости в Венесуэле.