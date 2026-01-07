США представили трехэтапный план действий в Венесуэле
Администрация США разработала трехступенчатый план в отношении Венесуэлы, который предусматривает стабилизацию обстановки в стране, восстановление экономики и последующую передачу власти. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.
По его словам, первым этапом американского плана является стабилизация ситуации и предотвращение хаоса. В Вашингтоне подчеркивают, что не заинтересованы в дестабилизации страны и считают приоритетом сохранение управляемости в Венесуэле.
Вторым этапом станет восстановление венесуэльской экономики. Рубио отметил, что этот процесс предполагает предоставление американским, западным и другим иностранным компаниям «справедливого доступа» к рынку Венесуэлы.
Заключительной фазой плана предусмотрена передача власти. Параллельно, по словам госсекретаря, США намерены запустить процесс национального примирения, включая амнистию для оппозиции, освобождение или возвращение политических заключенных, а также меры по восстановлению гражданского общества в стране, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Лондоне признали ограниченность военных возможностей по Украине
- США представили трехэтапный план действий в Венесуэле
- Белый дом исключил смягчение миграционной политики
- СМИ: Дания признала провал попыток повлиять на Трампа по Гренландии
- МОК запретил российскую символику на трибунах Олимпиады-2026
- Белый дом заявил о возможном суде над членами экипажа танкера «Маринера»
- Белый дом заявил о необходимости большего контроля США в Арктике
- Белый дом заявил об «открытых и искренних» отношениях Трампа с Путиным и Си
- Зеленский пригрозил России «открутить нос» на переговорах
- Рубио допустил силовой сценарий в случае угрозы безопасности США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru