США представили трехэтапный план действий в Венесуэле

Администрация США разработала трехступенчатый план в отношении Венесуэлы, который предусматривает стабилизацию обстановки в стране, восстановление экономики и последующую передачу власти. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

По его словам, первым этапом американского плана является стабилизация ситуации и предотвращение хаоса. В Вашингтоне подчеркивают, что не заинтересованы в дестабилизации страны и считают приоритетом сохранение управляемости в Венесуэле.

США начали продажу венесуэльской нефти на мировом рынке

Вторым этапом станет восстановление венесуэльской экономики. Рубио отметил, что этот процесс предполагает предоставление американским, западным и другим иностранным компаниям «справедливого доступа» к рынку Венесуэлы.

Заключительной фазой плана предусмотрена передача власти. Параллельно, по словам госсекретаря, США намерены запустить процесс национального примирения, включая амнистию для оппозиции, освобождение или возвращение политических заключенных, а также меры по восстановлению гражданского общества в стране, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
