«Неизведанное место»: В туриндустрии поспорили о пляжном отдыхе в Северной Корее

А вот вице-президента АТОР Александра Курносова очень повеселило обсуждение пляжного отдыха в Северной Корее. Он раскритиковал опыт зимнего отдыха на горнолыжных курортах КНДР и заявил, что никакого туристического потока россиян в Северную Корею ждать не нужно.

«Даже не хочется всерьез об этом говорить! Это достаточно экзотичный вид отдыха, который может вызвать интерес у жителей Дальнего Востока. У Северной Кореи отсутствует хорошая туристическая инфраструктура, специфический политический режим, так что вряд ли это вызовет сильный интерес у большинства российских туристов. Это закрытая страна, для туроператоров это неизведанное место. Для жителей европейской части России значительную стоимость отдыха составит перелет из-за удаленности. Говоря о зимних поездках россиян в Северную Корею, можно сделать вывод, что туристического потока в Северную Корею из России просто нет», - заключил Курносов.

Ранее генеральный директор Арт-Тур Дмитрий Арутюнов в пресс-центре НСН заявил, что на Сейшелах нет мест в отелях, а в Китае наблюдается дефицит русскоговорящих гидов, которые могут проводить экскурсии.

