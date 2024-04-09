«Последний из лакшери»: Россияне стали главными туристами на Мальдивах

«У нас нет прямых рейсов, как раньше, например, в Индонезию на Бали, во Вьетнам, на вьетнамские курорты, на Филиппины, Французскую Полинезию, тем более на Карибский бассейн. По сути дела, из лакшери-курортов остались лишь Мальдивы. Соответственно весь этот поток устремился на Мальдивы», - пояснил Мкртчян.

По словам эксперта, можно попробовать найти бюджетный отдых на Мальдивах.

«Мальдивы - это множество коралловых островов, расположенных на расстоянии более чем тысячу километров с севера на юг. И если не заморачиваться с отдыхом на элитных островах в дорогих отелях, то можно найти гестхаус на главном архипелаге Мале за 15 долларов в сутки. Плюс билет на самолет стоит условно 80 тысяч рублей «туда-обратно». В итоге можно съездить за 200 тыс. рублей на двоих на неделю. Но это будет отдых без удобств», - рассказал Мкртчян.