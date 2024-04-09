«Последний из лакшери»: Россияне стали главными туристами на Мальдивах
Сегодня россияне лишены прямых рейсов на Бали, Филиппины и Карибы, поэтому туристы, предпочитающие дорогой отдых, переместились на Мальдивы, заявил НСН Алексан Мкртчян.
Мальдивы остались для россиян единственным лакшери-курортом на данный момент, заявил вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян в интервью НСН.
Ранее стало известно, что Россия лидирует по числу туристов, прибывших в марте в Мальдивскую Республику. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на статистику департамента иммиграции островной республики. В марте на Мальдивы прибыли 21,9 тыс. туристов из России. На втором месте туристы Великобритании (21,7 тыс.), на третьем - Германии (18,8 тыс.). Россияне чаще остальных посещают Мальдивы с прошлого года.
«У нас нет прямых рейсов, как раньше, например, в Индонезию на Бали, во Вьетнам, на вьетнамские курорты, на Филиппины, Французскую Полинезию, тем более на Карибский бассейн. По сути дела, из лакшери-курортов остались лишь Мальдивы. Соответственно весь этот поток устремился на Мальдивы», - пояснил Мкртчян.
По словам эксперта, можно попробовать найти бюджетный отдых на Мальдивах.
«Мальдивы - это множество коралловых островов, расположенных на расстоянии более чем тысячу километров с севера на юг. И если не заморачиваться с отдыхом на элитных островах в дорогих отелях, то можно найти гестхаус на главном архипелаге Мале за 15 долларов в сутки. Плюс билет на самолет стоит условно 80 тысяч рублей «туда-обратно». В итоге можно съездить за 200 тыс. рублей на двоих на неделю. Но это будет отдых без удобств», - рассказал Мкртчян.
По его мнению, Мальдивы, несмотря на рост посещаемости, не смогут конкурировать по популярности с другими направлениями.
«Во-первых, Турция – это семейный отдых, летний. А на Мальдивы большинство россиян – 70-75% - едет отдыхать с октября по апрель, а с мая по сентябрь – отдыхают остальные. А Турция, наоборот, с апреля-мая по октябрь едет 75% россиян. То есть Турция и Мальдивы расходятся по сезону», - отметил эксперт.
В этом сезоне возможна смена популярных направлений для зарубежного отдыха россиян.
«Турция продолжает дорожать, поэтому в этом году будет тренд "что-то вместо Турции". В первую очередь, Египет, где цены примерно на 25-30% ниже, чем в Турции. И Арабские Эмираты, которые тоже примерно на 25% дешевле Турции в июле-августе – это самые популярные летние месяцы. Поэтому многие россияне вместо Турции выберут Египет и Арабские Эмираты. Также Таиланд будет популярен, потому что в направлении Юго-Восточной Азии Таиланд не имеет никаких конкурентов. Куба будет популярна - Куба сейчас будет процентов на 40 дешевле, чем Турция. Многим, кому Турция не по карману – полетят на Кубу. Турция будет сохранять популярность в первую очередь в апреле-мае-июне, в октябре будет популярна, когда там более-менее вменяемые цены», - подчеркнул Мкртчян.
Для весеннего отдыха россияне выбирают Эмираты, Таиланд и Венесуэлу, эти страны «обгоняют» Египет и Турцию, заявил ранее генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов в пресс-центре НСН.
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